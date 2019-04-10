Насиров повторно подал миллионный иск против врача, свитедельствовавшего о симуляции экс-главы ГФС

Медик не подтвердил диагноз Насирова об инфаркте миокарда и опроверг запрет на транспортировку подозреваемого.

Шевченковский районный суд Киева завтра рассмотрит иск экс-главы фискальной службы Романа Насирова к кардиологу Максиму Соколову, установившему, что Насиров симулирует заболевание. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и призвала общественность и СМИ "пристально следить за процессом".

"За правду, которая была озвучена в рамках закона, Насиров требует от врача 1 млн гривен возмещения. Шевченковский суд Киева уже рассматривал это дело и полностью отказал в удовлетворении иска. Но Насиров подал апелляционную жалобу", - написала Супрун на своей странице в Фейсбуке.

Она добавила, что завтрашнее заседание является финальным.

"Просим СМИ и общественность пристально следить за процессом. Таким образом коррупционеры пытаются создать прецедент: запугать врачей свидетельствовать о фейковых диагнозах. Иначе их любимый прием для избежания правосудия будет под угрозой. Начало в 9:30. Адрес суда - ул. Соломенская, 2А", - добавила Супрун

Напомним, ранее Насиров через суд уже требовал 1 млн грн от врача, который свидетельствовал о состоянии его здоровья. 19 декабря Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил этот иск.

Насирова уволили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. 3 марта детективы НАБУ сообщили Насирову о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ему вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям Онищенко и нанесение убытков государству на 2 млрд гривен. Накануне Насиров слег в больницу с якобы инфарктом миокарда.

Руководитель НАБУ Артем Сытник предупредил главу ГФС о последствиях за симуляцию.