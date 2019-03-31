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Супруга Гриценко Юлия Мостовая не смогла проголосовать на выборах

Супруга кандидата в президенты не нашла себя в списках избирателей.

Фото: Пресс-служба Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко около полудня воскресенья проголосовал на выборах главы Украинского государства на одном избирательных участков в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Вместе с Гриценко на избирательный участок прибыла его супруга, журналистка Юлия Мостовая, которая не смогла проголосовать, поскольку ее не оказалось в списках избирателей.

Фото: Пресс-служба Гриценко

"У меня настроение классное, но у жены настроение плохое, потому что ее лиши права проголосовать впервые за все годы, что она здесь живет", - сказал Гриценко.

Мостовая отметила, что голосует на этом участке с 18 лет, и несколько дней тому назад находила себя в списках.

Напомним, ранее сегодня проголосовали другие кандидаты в президенты, включая Юлию Тимошенко, Петр Порошенко, Олег Ляшко, Владимир Зеленский и Владимир Бойко.

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