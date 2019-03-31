Фото: EPA/UPG

В Украине сегодня в 8:00 началось голосование на очередных выборах президента страны.

Обновление 15:30. Центральная избирательная комиссия обнародовала данные по явке избирателей по состоянию на 15:00 воскресенья - на участки пришли уже 43,86%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

На данный момент обнародованы данные по 36 избирательным округам из 199.

Обновление 14:55. Посол США Мари Йованович посетила избирательный участок на Печерске и увидела как украинцы осуществляют право избирать президента.

"Спасибо ОБСЕ, "Опоре", ENEMO, IRIglobal, NDI и другим независимым честным наблюдателям, оказывающих поддержку свободному и справедливому демократическому процесс", - говорится в сообщении

Посол США відвідала виборчу дільницю на Печерську і побачила як українці здійснюють право обирати президента. Дякуємо @osce_odihr, @opora, @ENEMOnetwork, @IRIglobal, @NDI і іншим незалежним чесним спостерігачам, що надають підтримку вільному і справедливому демократичному процесу pic.twitter.com/gJUhaCVXFA — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 31, 2019

Обновление 14:40. Мэр Житомира Сергей Сухомлин и глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич также сфотографировались с бюллетенями возле урн для голосования, передает "Опора".

"Гражданский долг выполнил", - написал Сергей Сухомлин в Фейсбуке.

Гундич опубликовал фото, на котором он держит в руках развернутый бюллетень перед ящиковмдля голосования. В "Опоре" отметили, что фамилии кандидатов и отметки на фото размыты, но можно предположить, что когда было сделано это фото, другие лица могли увидеть отметку.

Фото: oporaua.org

Обновление 14:26. Центризбирком сообщает что супруга кандидата в президенты Анатолия Гриценко Юлия Мостовая включена в списки избирателей на своем участке и призывает ее повторно прийти проголосовать. Об этом сообщил замглавы ЦИКа Олег Конопольский на брифинге, передают "Українськi Новини".

"Мы проверилии. В результате проверки установили, что она есть в списках на избирательном участке №800017 под номером 1269. Поэтому мы можем пригласить ещё раз Юлию Владимировну прийти на избирательный участок и проголосовать. Она есть в списках", - сказал он.

Ранее Мостовая сообщила, что не нашла себя в списках голосования.

Позже в комментарии "Детектор медиа" Мостовая рассказала, что уже после того, как она покинула участок, ей позвонили наблюдатели и сообщили, что таки нашли ее в списке. По ее словам, помощь юристов в этой ситуации не понадобилась, а сама она уже проголосовала.

Обновление 14:06. На самом восточном избирательном участке - в Канберре - голосование уже завершилось. Там проголосовали 125 граждан Украины.

Обновление 14:02. По данным полиции, на 13:00 поступило 384 сообщения о нарушениях, открыто четыре уголовных производства. В частности, штраф грозит лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, который публично продемонстрировал свой бюллетень, что по закону считается нарушением.

Фото: скриншот видео

Обновление 13:25. Участие в голосование приняли министр инфраструктуры Владимир Омелян. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал видео в избирательной кабинке (без момента отметки о голосовании). Вместе с министром на выборы пришел его малолетний сын Марк и супруга. Омелян призвал украинцев прийти на избирательные участки.

Фото: facebook/Volodymyr Omelyan

Также проголосовал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Даже перед избирательным участком я еще думал – думал, за кого отдать свой голос. Результаты сегодняшнего голосования – это что-то наподобие американского праймериса", - сказал Яценюк журналистам. По словам Яценюка, предстоящие три недели перед вторым туром президентских выборов в Украину будут непростыми и "потребуют от украинцев ума, ответственности и принятия чрезвычайно серьезного решения".

Глава правительства Владимир Гройсман проголосовал в Виннице. Он сказал, что поддержал кандидата, который способен обеспечить Украине успешное будущее.

Обновление 12:46. По состоянию на 12:00 в полицию поступило 284 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса. Сообщения касались попыток подкупа избирателей, незаконной агитации, а также фотографирования избирательных бюллетеней.

Полицейские зарегистрировали три уголовных производства - в Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Обновление 12:39. Обновленные данные по явке - 16,33%. Это результаты по данным на 11:00 со 164 из 199 округов, информация с которых поступила в Центризбирком.

Обновление 12:27. На выборах проголосовали кандидаты в президенты Петр Порошенко и Анатолий Гриценко. Супруга Гриценко, Юлия Мостовая, сообщила, что не нашла себя в списках голосования, хотя проверяла регистрацию за несколько дней до выборов.

Фото: пресс-служба президента

Пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что голосование на специальных участках в зоне ООС происходит без происшествий. По состоянию на 11:00 прогосоловали около 20% военнослужащих.

Обновление 12:01. Первые данные по явке - 16,08%. Это результаты по данным на 11:00 с 81 из 199 округов, информация с которых уже поступила в Центризбирком.

Обновление 11:44. В Борзне (Черниговская область) мужчина на избирательном участке бросил зажительную смесь, никто не пострадал, возгорание потушили.

Обновление 11:32. Украинцы в Кракове выстроились в огромную очередь, чтобы проголосовать на выборах, об этом написал волонтер Константин Кальметьев на своей странице в Фейсбуке. Очередь на голосование растянулась на несколько десятков метров, в основном здесь находится молодежь. Обстановка в целом спокойная.

Очередь на избирательном участке в Кракове

Обновление 11:28. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук на брифинге сообщила, что по состоянию на 11:20 в Украине открылись все участки, кроме одного в Измаиле.

"Сейчас мне сообщают, что по сути один из участков, в отношении которого мы будем принимать решения, имеет определенные проблемы и не работает", - сказала она.

Серьезные задержки с открытием в целом произошли на трех участках.

По словам Слипачук, один из них не открылся вовремя, потому что там испортили все бюллетени штампом "Выбыл". Накануне выборов двое кандидатов - Сергей Тарута и Александр Мороз - заявили о снятии своих кандидатур. С юридической точки зрения эти заявления не несли никакого смысла. Тарута с Морозом де-юре остаются кандидатами, только не везде это поняли.

"Как и на предыдущих выборах, у нас были проблемы с использованием штампа "Выбыл", даже несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия неоднократно обращала внимание окружных избирательных комиссий на недопустимость этого", - сказала глава ЦИК.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Обновление 11:15. На Оболони в Киеве проголосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский. Его с супругой у входа в участок перехватили журналисты, Елена Зеленская прошла на участок сама, пока Владимир общался с журналистами и избирателями.

Фото: EPA/UPG

На одном из участков избирательница пришла голосовать вместе с собакой. "Пока неизвестно, за кого проголосовал пес", - написал корреспондент ВВС Иона Фишер в "Твиттере".

Not clear who the dog voted for. pic.twitter.com/Pq9hFHpr8d — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 31 березня 2019 р.

Обновление 10:51. В Киеве проголосовал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. В комментарии журналистам он сравнил участие в выборах с обороной Украины на фронте.

"Президент Украины - главнокомандующий в первую очередь. Сегодня наш фронт идет по всех избирательных участках, сегодня каждый украинец на этом фронте. Поэтому очень важно прийти на выборы, принять участие в голосование, как наши бойцы на передовой каждый день держат позиции против российского агрессора", - сказал глава Верховной Рады.

Обновление 10:35. Наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали ряд технических нарушений на избирательных участках в Ровенской, Житомирской, Винницкой, Волынской, Киевской областях. На отдельных участках оказалось меньше бюллетеней, чем зарегистрированных избирателей, в других случаях члены УИК нарушили процедурные моменты при открытии участка. В одном случае на Николаевщине члены комиссии испортили 1293 бюллетеня штампами "выбыл".

На выборах президента уже проголосовал кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа" Юрий Бойко. Политик проголосовал в с. Иванковичи под Киевом и высказал надежду на то, то явка на выборах будет высокой.

По состонию на 10:30 также проголосовала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Фото: EPA/UPG

Обновление 10:00. С начала суток в полицию поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, в том числе: Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в городе Киеве - 7. Сообщения связаны незаконной агитацией (7), подкупом избирателя (один в Закарпатской области), фотографированием бюллетеней (2 в Кировоградской области); попыткой выноса бюллетеня с участка (1 в Житомирской области).

Обновление 9:30. В Киеве проголосовали мэр Виталий Кличко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Об этом сообщает "Укринформ".

Кличко приехал на избирательный участок в Печерском районе Киева на велосипеде, а затем пообщался с журналистами. Кличко не сказал, за кого проголосовал, но высказал надежду, что после выборов Украина продолжит евроинтеграционный курс.

По данным замглавы МВД Сергея Ярового, в Украине не открылись 7 избирательных участков. Об этом он сказал в эфире "Громадського". Не открылись вовремя два участка в Киевской области и два открылись в Харьковской области с незначительной задержкой.

По данным наблюдателей, выборы проходят спокойно, на большинстве участков очередей нет.

Для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины (29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе и 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей.

Фото: EPA/UPG

Ориентировочное количество избирателей на территории Украины составляет 29 млн 789 тыс. избирателей,

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

Консорциум "Национальный экзит-пол - 2019", в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова, проведет в день выборов президента национальный экзит-пол. Их результаты будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 20:00.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Окружные территориальные комиссии должны до 5 апреля включительно установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов. В течение 10 дней со дня голосования (до 10 апреля включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол.

Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается к Верховной Раде с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются ЦИК на третье воскресенье после дня выборов (21 апреля).

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG