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Тимошенко: США и ЕС проводят антикоррупционное расследование против окружения Порошенко

Расследование, в частности, ведут Кипрский суд, Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Тимошенко: США и ЕС проводят антикоррупционное расследование против окружения Порошенко
Фото: ba.org.ua

В США и Евросоюзе начато коррупционное расследование против окружения президента Петра Порошенко. Об этом во время пресс-конференции в Луцке заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. В частности, по ее словам, антикоррупционное расследование ведут Кипрский суд, Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF).

«Это, по сути, стало итогом многолетней коррупции, которая осуществлялась президентом и его ближайшими соратниками, бизнес-партнерами на оборонном бюджете. Когда ЕС против главы государства начинает коррупционное расследование, это говорит о том, что силовые структуры в Украине, к сожалению, не работают. Генпрокуратура и СБУ превратились, по сути, в департаменты корпорации «Рошен», которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения», - отметила лидер «Батькивщины».

Тимошенко отметила, что для Украины, которая живет в войне, в бедности, сотрудничество европейских стран является чрезвычайно важным. Поэтому неприемлемой является ситуация, когда лидер государства подозревается в коррупции.

Юлия Тимошенко посоветовала действующему президенту думать об уголовной ответственности, а не мечтать после второй каденции пойти в депутаты Европарламента, «ведь коррупция и мошенничество были на территории ЕС с его участием». О персональной ответственности председатель партии напомнила и руководству ГПУ и СБУ.

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