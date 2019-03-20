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Комитет Рады поддержал петицию о легализации медицинского каннабиса

Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей.

Комитет Рады поддержал петицию о легализации медицинского каннабиса
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях, набравшую на сайте парламента более 25 тысяч голосов.

Как сообщает Громадське, петицию поддержали все присутствующие члены комитета.

На заседании комитета было принято решение создать рабочую группу с привлечением представителей других профильных комитетов. Задачей группы станет разработка проекта закона об урегулировании применения медицинского каннабиса.

Кроме того, комитет принял решение обратиться в Кабинет министров с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Отмечается, что на заседании присутствовали представители ряда общественных организаций, в том числе глава объединения "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко, которая сообщила, что медицинский каннабис необходим онкобольным пациентам для облегчения болей.

"В нашем сообществе за последние два года умерли более 55 женщин. Из них как минимум 8 женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса и выживали таким образом. Их толкнули в руки незаконного бизнеса", - рассказала она.

Нардеп Георгий Логвинский подчеркнул, что комитет готов защищать, в том числе, "непопулярные вещи".

"Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, - это потому, что это нарушение права человека нормально жить", - заявил он.

Напомним, петицию с требованием легализовать использование каннабиса зарегистрировали 30 января 2019 года. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Супрун отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

По состоянию на 12 марта петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей.

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