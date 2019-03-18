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Депутат Березенко не пришел на допрос по делу о подкупе избирателей

Вероятно, депутат проходит по делу в качестве свидетеля.

Депутат Березенко не пришел на допрос по делу о подкупе избирателей
Фото: 24tv.ua

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко не явился на допрос в Национальную полицию. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Народный депутат от Блока Петра Порошенко "Солидарность" Сергей Березенко не явился на допрос в Главное следственное управление Национальной полиции Украины 18 марта в 10:00 в деле о подкупе избирателей", - сказано в сообщении ведомства.

МВД подчеркивает, что депутат будет вызван на допрос в указанном уголовном производстве повторно.

Начальник департамента коммуникации МВД Артем Шевченко отметил, что речь может идти о допросе статусе свидетеля.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в конце февраля в одном из интервью утвердительно ответил на вопросо том, фигурирует ли в уголовных процессах замглавы фракции БПП Березенко. Сам Березенко отверг свою причастность к подкупу избирателей и потребовал извинений от Авакова. Позднее он заявил, что согласно информации Нацполиции его процессуальный статус в уголовном производстве о нарушениях на выборах не определен.

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