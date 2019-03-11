Названа ориентировочная дата вынесения решения по делу о "скифском золоте"

Рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции "скифского золота"началось 11 марта.

Апелляционный суд Амстердама в Нидерландах прогнозирует вынесение решения по апелляции музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возврате Украине коллекции "скифского золота" 11 июня.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

"Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о "скифском золоте", - написал он.

Других подробностей Петухов не сообщил.

Напомним, сегодня, 11 марта, началось рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции "скифского золота".

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма Российской федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки. Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией, должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

В августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу.