При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан глава одной из политических партий, - ГПУ

При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, председатель одной из политических партий задержан непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины - кандидату в Президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства.

Задержание произошло в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

"Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в Президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн. грн", - написал Лысенко в фейсбуке.

Пресс-секретарь ГПУ добавил, что кандидат в президенты, "осознавая, что злоумышленники своими умышленными действиями побуждают его к совершению преступления, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины".

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление местонахождения второго злоумышленника.