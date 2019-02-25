Березенко фигурирует в двух уголовных производствах по заявлениям кандидатов в президенты

Народный депутат Сергей Березенко является фигурантом уголовных производств по заявлениям по меньшей мере двух кандидато в президенты. Об этом сегодня на брифинге заявил министр МВД Арсен Аваков.

"Я внимательно прочитал заявление Сергея Березенко из фракции БПП, которое было адресовано мне, о том, что он возмущен тем, что является фигурантом уголовного производства. Не надо волноваться, что ты фигурант производства, всегда есть проверка и она установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться. Или у тебя всегда есть возможность перестать делать, что ты делаешь", - сказал Арсен Аваков.

По словам главы МВД с заявлениями в отношении Березенко в полицию обратились несколько кандидатов в президенты.

"Сергей Березенко стал фигурантом производств на основе заявлений минимум двух кандидатов в президенты. И его имя, как организатора схем, упоминается в целом ряде обращений. Мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследование", - сказал министр.

Аваков добавил, что волноваться заранее депутату не стоит, так как и сам министр является фигурантом четырех производств в России.

"Я например фигурант минимум четырех производств в РФ, объявлен в розыск, заочно арестован. Не волнуйтесь, надо просто спокойно делать свою работу", - добавил Аваков.