Задержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана, - СМИ

Суть предъявленных обвинений пока не известна, продолжаются обыски.

Экс-глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана задержан по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Сегодня утром военной прокуратуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Заману. В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна", - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

22 февраля по июнь 2014 - он также был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.