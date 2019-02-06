Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Синод Православной церкви Украины принял первые решения
Синод Православной церкви Украины принял первые решения
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
ГлавнаяПолитика

В отношении народного депутата Рыбалки открыто уголовное производство по подозрению в госизмене

Депутата также подозревают в торговле с "ДНР" и "ЛНР" и отмывании денег.

В отношении народного депутата Рыбалки открыто уголовное производство по подозрению в госизмене
Народный депутат Сергей Рыбалка

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту возможной государственной измены депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) в части сотрудничества со спецслужбами России. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Народный депутат Рыбалка, имея в Липицке Российской Федерации в собственности семьи предприятия, возможно, сотрудничает со спецслужбами РФ, чем наносит вред суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, а также экономической и информационной безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Дело в отношении депутата было открыто 18 января. Кроме того, 17 января 2019 года в отношении Рыбалки завели еще два дела: по подозрению в торговле с оккупированными территориями ("ДНР" и "ЛНР"), а также в отмывании доходов, полученных преступным путем в 2017 году (ст. 110-2 и ст. 209 Уголовного кодекса).

Напомним, в 2017 году Генпрокуратура расследовала дело в отношении Рыбалки по подозрению в дискредитации, а затем и рейдерском захвате сети магазинов "АТБ".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также