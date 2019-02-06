В отношении народного депутата Рыбалки открыто уголовное производство по подозрению в госизмене

Депутата также подозревают в торговле с "ДНР" и "ЛНР" и отмывании денег.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту возможной государственной измены депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) в части сотрудничества со спецслужбами России. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Народный депутат Рыбалка, имея в Липицке Российской Федерации в собственности семьи предприятия, возможно, сотрудничает со спецслужбами РФ, чем наносит вред суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, а также экономической и информационной безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Дело в отношении депутата было открыто 18 января. Кроме того, 17 января 2019 года в отношении Рыбалки завели еще два дела: по подозрению в торговле с оккупированными территориями ("ДНР" и "ЛНР"), а также в отмывании доходов, полученных преступным путем в 2017 году (ст. 110-2 и ст. 209 Уголовного кодекса).

Напомним, в 2017 году Генпрокуратура расследовала дело в отношении Рыбалки по подозрению в дискредитации, а затем и рейдерском захвате сети магазинов "АТБ".