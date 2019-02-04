Нардеп Бондарь предложил пересмотреть "отношения между парламентом и правительством"

Сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виктор Бондарь предложил внести в повестку дня Верховной Рады не только изменения в Конституции относительно вступления в НАТО и ЕС, но и вопрос отмены повышения цены на газ и подорожание услуг ЖКХ. Об этом он заявил на согласительном совете.

«Если на этой неделе парламент определяет как ключевое задание изменения в Конституцию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, то одновременно давайте поставим на голосование те вопросы, которые являются принципиальными для украинцев. Прежде всего проект постановления об отмене грабительских тарифов, который подписали все присутствующие здесь лидеры фракций. Он предусматривает также проведение аудита на предмет экономической обоснованности расценок на услуги ЖКХ. Это поможет наконец искоренить процветающую ныне коррупцию в газовой сфере и остановить мародерство, когда с украинцев снимают огромные деньги за пользование газом», – отметил Бондарь.

По его словам, парламентарии до выборов должны еще принять изменения в Избирательный кодекс, в частности, о возможности проведения парламентских выборов по открытым спискам, а также законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и сокращении парламента до 250 человек.

«И не менее важный вопрос – это начать пересмотр отношений между парламентом и правительством. Потому что дальше так работать нельзя, когда вместо серьезных реформ министры предлагают нам перейти в своем рационе с черной икры на красную. Вдумайтесь, об этом на полном серьезе пишет министр здравоохранения. Мы предлагаем в течение ближайших пленарных недель заслушать отчет правительства за последние два года работы. Причем отчитаться должен каждый министр, и по каждому нужно принять решение о его дальнейшей судьбе и будущем правительства в целом», – предложил Виктор Бондарь.

Напомним, народные депутаты группы «Партия «Відродження» зарегистрировали проект постановления о проведении аудита обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги №4218.