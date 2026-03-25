Київський енергоплан: вже є, але без затвердження і грошей

До майбутньої зими влада має готувати не просто мережі, як зазвичай, а відновлювати абсолютно всі складові теплопостачання: від генерації і розподілу до захисту об'єктів і їх альтернативного живлення. Тому комплекси цих заходів держава взяла під свій контроль. Для цього всі регіони подавали власні Плани стійкості, які урядовці затверджували ще на початку березня на спеціальному засіданні РНБО. Всі, крім київського – з ним тримають інтригу.

Більше трьох тижнів Київ знаходиться в підвішеному стані щодо майбутньої співпраці з урядом для забезпечення стійкості столиці. Після засідання РНБО 3 березня, присвяченого планам стійкості, президент України особисто зазначив, що Київ підготувався слабо і має допрацювати свій документ. А також висловив побажання, щоб його радник Олександр Кубраков допомагав Києву в цьому питанні.

Що з планом зараз

14 березня голова держави підписав указ про введення рішення РНБО щодо затвердження планів стійкості регіонів України і алгоритмів роботи органів влади над ними. В цьому указі Києву знову рекомендувалося в тижневий термін створити, затвердити і подати свій план.

Насправді на той момент Київ вже виконав “домашню роботу” – план стійкості обговорили в сесійній залі міськради, прийняли зауваження і побажання і проголосували його ще 10 березня. Після цього київський міський голова підписує ухвалене рішення, і це вже офіційний документ. Саме такої процедури – підписання документа мером Києва, а не начальником КМВА – від Віталія Кличка вимагали в уряді. Ця умова була виконана.

20 березня прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що київський план було представлено на засіданні Координаційного центру. І шо це останній регіон, чий план ще має затвердити РНБО.

Що каже Київ

В коментарі, який надав LB.ua перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, чиновник висловлює нерозуміння, які ще зауваження стоять на перепоні затвердження їх плану.

“Столиця представила найбільш деталізований і пропрацьований план, з конкретними рішеннями й практичним баченням, рівнем критичного значення проєктів, термінами, потребою в фінансуванні тощо, – пояснює нам заступник Кличка. – Ми включили до плану не лише короткострокові роботи, а й ті проєкти, що впроваджуватимуться 2-3 або й більше років. Об’єктивно, частина критично важливих проєктів – це проєкти, які неможливо реалізувати за один міжопалювальний сезон. Але їх треба починати робити. Вони складні, дороговартісні, але життєво необхідні”.

“Працюючи над планом, ми опирались на ту структурну й ідеологічну рамку, що була сформована державою, оскільки ці плани повинні стати загальною доктриною енергостійкості. То чому, попри всі фактори наведені вище, план Києва лишається єдиним досі неакцептованим на рівні держави? Які саме є зауваження до плану Києва, що потрібно додати, змінити чи допрацювати?” – дивується Петро Пантелеєв і підкреслює, що перебуває в постійній комунікації з урядом.

“Київ чекає на відповідні кроки відносно плану, адже цей план є проєктом національного масштабу і, на нашу думку, ресурсна й фінансова участь держави є обов’язковою”, – зауважує профільний заступник голови КМДА.

Що передбачає план

Як ми писали раніше, загальний кошторис київського плану складає понад 61,6 млрд грн. З них Київ вже заклав і фінансує комплекс заходів на 10 млрд грн. А решту коштів ще потрібно знайти. В Київраді говорилося про те, що ще 13 млрд грн місто планує вишукувати з перерозподілу свого бюджету і зовнішніх надходжень самостійно. Коли про кошторис говорила очільниця уряду Свириденко, вона просто зазначала: потреба Києва в додатковому фінансуванні складає 51 млрд грн (тобто вся решта від 61 млрд).

Плани всіх регіонів складаються з однакових базових блоків: це відновлення об'єктів, які постраждали, їх захист, створення додаткової генерації для живлення об'єктів критичної інфраструктури. Все це є і в київському плані, плюс до цього розвиток стійкості житлового фонду (джерела альтернативного живлення будинків).

Документом передбачається захистити 57 об’єктів критичної інфраструктури і встановити понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об’єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших до кінця року, йдеться в повідомленні уряду. Київ запевняє, що вже займається створенням додаткової генерації (КГУ і промислові генератори для критичної інфраструктури). А от хто і в яких пропорціях буде реалізовувати захист об'єктів, досі офіційно ніде не декларувалося.

Що роблять порадники

За час, який минув після заяви президента про доцільність участі Кубракова в роботі над київською стійкістю, так і не прояснилася його роль в цьому процесі. Всі співрозмовники в КМДА, які долучені до процесів роботи над планом, стверджували, що радник голови держави ще ніяк не долучався до нарад. Один з учасників Координаційного штабу, де отримали план Києва, зазначив, що Олександр Кубраков не включався на це засідання. Сам радник теж заяв не робив. І, найголовніше, поки що він не має ніяких адміністративних повноважень щось блокувати, коригувати або приймати рішення. Формат такої співпраці для всіх досі лишається незрозумілим.

Разом з тим, Київ дійсно не стоїть на місці в плані роботи над планом і його реалізацією. Наприклад, концепцію розподіленої когенерації зі створенням енергоостровів всередині міста, в Київраді затвердили ще два роки тому. Коригування схеми теплопостачання столиці замововляли тоді і, ймовірно, зараз знову будуть оновлювати. Ідуть активні наради з науковцями цього профілю.

І найголовніше: київська адміністрація ще взимку почала активно працювати над створенням резервної схеми теплопостачання столиці. Що це означає? Те, що, крім відновлення всім відомих великих об'єктів теплогенерації (ТЕЦ), місто нарешті шукає і відновлює локальні об'єкти і мережі для них. Які фактично можуть виконувати функцію дублюючої схеми теплопостачання. Децентралізованої і більш диверсифікованої.