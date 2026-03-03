Кличко відповів на критику про неналежну підготовку Києва до опалювального сезону

«В загальний бюджет допомоги країни містам у втіленні планів стійкості уряд Київ не включив», - заявив міський голова.

Київ не захистив свій план стійкості і не потрапив у загальний бюджет допомоги, які держава передбачила для міст.

Як заявив з цього приводу міський голова столиці Віталій Кличко, «сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть».

Міський голова зауважив, що комплексний план стійкості міста, який столиця представила на засіданні РНБО, «потребує участі і допомоги держави».

«І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур. Пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. До розробки документу долучали, зокрема фахівців, а також експертів енергетичної галузі», - повідомив Кличко.

Він додав, що зараз оперативно опрацьовують варіанти, як вийти із цієї ситуації.

«Плани, представлені іншими містами — підписані головами військових адміністрацій. План Києва, де, нагадаю, є голова військової адміністрації, змушують підписати мера. (А для цього його ще має ухвалити міська рада)», - зауважив міський голова.