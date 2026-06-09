Дітей без щеплень можуть не допускати до шкіл і дитсадків: у Раді зареєстрували законопроєкт

Про це йдеться у тексті документа, оприлюдненому на сайті парламенту

В Україні можуть запровадити обмеження на відвідування закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення для дітей, які не отримали обов’язкові профілактичні щеплення відповідно до календаря вакцинації. Відповідні норми містить урядовий законопроєкт «Про захист населення від інфекційних хвороб», зареєстрований у Верховній Раді під №15286.

Згідно із законопроєктом, зарахування дітей до закладів освіти, а також дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюватиметься за наявності медичної довідки або витягу з медичної картки. Документ має підтверджувати відсутність медичних протипоказань для перебування дитини у закладі та наявність профілактичних щеплень відповідно до календаря вакцинації, якщо їх проведення не протипоказане.

Водночас передбачено винятки для дітей, які не були вакциновані у встановлені терміни через тимчасові або постійні медичні протипоказання. У разі сприятливої епідемічної ситуації такі діти можуть бути допущені до навчання або відпочинку за рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що під час його розробки враховували міжнародний досвід боротьби з інфекційними захворюваннями та практики інших держав. Зокрема, йдеться про законодавче закріплення відповідальності батьків за відмову від проведення обов’язкових профілактичних щеплень дітям.

Автори документа наголошують, що запропоновані зміни спрямовані на підвищення рівня імунізації населення та посилення захисту від інфекційних хвороб.