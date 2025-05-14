НЗСУ про зупинку оплат 36 лікарням: майже на кожен медзаклад надійшли скарги від пацієнтів

Національна служба здоров’я України прокоментувала зупинку оплати 36 лікарням.

Як зазначила у коментарі LB.ua голова НСЗУ Наталія Гусак, ці лікарні обґрунтовано не пояснили службі «ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними ліками та медвиробами за Програмою медичних гарантій».

Мова йшла про ліки, які є в стандартах лікування.

НСЗУ вимагала у 206 медзакладів пояснення та документи щодо виявлених обставин. 36 закладів пояснень не надали взагалі, тож їм і зупинили виплати.

Гусак повідомила, що у 2024 році на майже кожен медзаклад із 36 надійшли до НСЗУ скарги від пацієнтів. Наприклад, на маленьку Фастівську багатопрофільну лікарню прийшло три скарги, і вона має “надзвичайно низький рівень витрат на ліки з коштів програми медичних гарантій”, додала Гусак.