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НЗСУ про зупинку оплат 36 лікарням: майже на кожен медзаклад надійшли скарги від пацієнтів

Фастівська багатопрофільна лікарня отримала, наприклад, три скарги.

НЗСУ про зупинку оплат 36 лікарням: майже на кожен медзаклад надійшли скарги від пацієнтів
Наталія Гусак
Фото: Макс Требухов

Національна служба здоров’я України прокоментувала зупинку оплати 36 лікарням. 

Як зазначила у коментарі LB.ua голова НСЗУ Наталія Гусак, ці лікарні обґрунтовано не пояснили службі «ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними ліками та медвиробами за Програмою медичних гарантій».

Мова йшла про ліки, які є в стандартах лікування. 

НСЗУ вимагала у 206 медзакладів пояснення та документи щодо виявлених обставин. 36 закладів пояснень не надали взагалі, тож їм і зупинили виплати.

Гусак повідомила, що у 2024 році на майже кожен медзаклад із 36 надійшли до НСЗУ скарги від пацієнтів. Наприклад, на маленьку Фастівську багатопрофільну лікарню прийшло три скарги, і вона має “надзвичайно низький рівень витрат на ліки з коштів програми медичних гарантій”, додала Гусак.

  • Подробиці про скандал читайте в матеріалі LB.ua «Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт».
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