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“Якщо купуєте краплі в ніс, фармацевт запропонує серветки”, - директор відомої мережі про сервіс в аптеках

Ми вчимо фармацевтів пропонувати людям серветки, якщо вони купують краплі в ніс і засіб від нежиті.

“Якщо купуєте краплі в ніс, фармацевт запропонує серветки”, - директор відомої мережі про сервіс в аптеках
Фото: facebook.com/taras.kolyada/

Також фармацевт може підказати, що до цього лікарського засобу потрібен додатковий.

Про це в інтерв'ю Економічній правді розповів виконавчий директор аптечної мережі "Подорожник" Тарас Коляда.

Він називає такий сервіс експертною оцінкою та турботою.

“Наприклад, клієнт купує засіб від глистів для собаки, а фармацевт нагадує йому, що глистогінне треба пропити всім членам сім'ї для профілактики, і що такі препарати мають токсичну дію на печінку, тому варто купити гепатопротектор”, - каже Коляда.

Керівник мережі додає, що 60% українців люблять самолікування.

“Вони побачили гарну рекламу на телебаченні і прийшли купувати засіб від головного болю. А знаєте, скільки видів головного болю буває? Понад десять. Завдання фармацевта – правильно підібрати препарат для конкретного типу головного болю.”, - каже він.

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