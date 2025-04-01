“Якщо купуєте краплі в ніс, фармацевт запропонує серветки”, - директор відомої мережі про сервіс в аптеках

Також фармацевт може підказати, що до цього лікарського засобу потрібен додатковий.
Про це в інтерв'ю Економічній правді розповів виконавчий директор аптечної мережі "Подорожник" Тарас Коляда.
Він називає такий сервіс експертною оцінкою та турботою.
“Наприклад, клієнт купує засіб від глистів для собаки, а фармацевт нагадує йому, що глистогінне треба пропити всім членам сім'ї для профілактики, і що такі препарати мають токсичну дію на печінку, тому варто купити гепатопротектор”, - каже Коляда.
Керівник мережі додає, що 60% українців люблять самолікування.
“Вони побачили гарну рекламу на телебаченні і прийшли купувати засіб від головного болю. А знаєте, скільки видів головного болю буває? Понад десять. Завдання фармацевта – правильно підібрати препарат для конкретного типу головного болю.”, - каже він.
- Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко говорив, що в аптеці людині пропонують купувати певний лікарський засіб, за який сплачено маркетинг, і, таким чином, продажі цього лікарського засобу зростають у рази. За його словами, сформувався певний пул аптек, які почали диктувати, який відсоток виробник повинен платити для того, щоб лікарський засіб продавався.
- На яких ліках найбільше заробляють аптеки — розповідає керівник однієї з популярних аптечних мереж