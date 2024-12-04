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У Києві лікар-гінеколог нібито вносив фіктивні дані у систему «Helsi», йому оголосили підозру

Столична прокуратура оголосила підозру столичному лікарю-гінекологу за те, що він нібито вносив у систему «Helsi» інформацію про фіктивні прийоми пацієнтів. Тобто людей на прийомі насправді не було.

У Києві лікар-гінеколог нібито вносив фіктивні дані у систему «Helsi», йому оголосили підозру

Про це звітує київська прокуратура.

Як з'ясувало слідство, протягом двох років лікар створював у системі «Helsi» записи про прийоми пацієнтів, які насправді не проводились. Кілька пацієнток побачили у своєму електронному кабінеті інформацію про те, що вони нібито періодично відвідують гінеколога, хоча насправді у ці дні жодних консультацій від лікаря вони не отримували і на прийоми не записувались. Жінки почали з’ясовувати, як ця інформація з’явилась в їхніх електронних кабінетах.

Наразі встановлено щонайменше 22 факти створення фейкових записів. Правоохоронці продовжують встановлювати пацієнтів, яких записали на фіктивний прийом до лікаря.

Тобто мова йде про безпідставне заволодіння бюджетними коштами, виділеними поліклініці НСЗУ як оплату за медпослуги, яких фактично не надавали.

Лікарю повідомили про підозру лікарю за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч.1, 3 ст. 362 КК України).

Нагадаємо, раніше в НСЗУ розповідали, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів.

— У Київській області є лікарні, які закуповують за держкошт надто мало ліків, аби безплатно лікувати пацієнтів – НСЗУ

— На Київщині припинили практику платних КТ для лікування інсульту у лікарнях, які мають договір з НСЗУ – Гусак

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