З 1-го липня міста масово підвищують тарифи на воду: подекуди вартість зросте майже утричі

Раніше ж з Києва суворо та з політичних мотивів контролювали рівень плати. І так догосподарювалися, що ледь не довели галузь до колапсу.

Таке масове підвищення плати за послуги повʼязане зі зміною законодавства. Центральна влада нарешті передала на місця повноваження зі зміни тарифів у великих містах (з населенням понад 100 тис.).

У близько двох десятках великих населених пунктів ціна на воду вже зросла. Ще стільки ж міст ймовірно готуються підвищувати тариф. Загалом йдеться про ті підприємства, що забезпечують близько 80 % споживачів в Україні.

Розрахунок тарифів по-новому: уся відповідальність на громадах

Верховна Рада змінила правила нарахування тарифів на водопостачання та водовідведення. Депутати проголосували за спеціальний законопроєкт і забрали від Нацкомісії з регулювання ринку комунальних послуг (НКРЕКП) повноваження встановлювати вартість послуг у містах з населення понад сто тисяч.

Фото: Львівводоканал Львівводоканал

Роками в державі існувала абсурдна ситуація: у малих населених пунктах тарифи встановлювали громади. Тобто вартість послуг у них була значно вищою, подекуди утричі.

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Натомість у великих містах (понад сто тисяч мешканців) ціна водопостачання була збитковою. НКРЕКП штучно і з цілком політичних мотивів не змінювала тариф. Ціна на воду залишалася стабільною ще з 2021 року.

«Можна сказати, що громадам розв'язали руки, і нарешті немає цього абсолютно політичного стримування. Тепер водоканали передають свої розрахунки та економічне обгрунтування нових тарифів до органів місцевого самоврядування і вони на сесіях ухвалюють рішення», — пояснює фахівчиня галузі житлово-комунальних послуг Христина Ненно.

Нацкомісія з регулювання ринку комунальних послуг де-юре є незалежною від влади інституцією. І має керуватися виключно поняттями економіки та права. Такими, до речі, є й вимоги до неї Європейського Союзу в рамках надання Україні фінансової допомоги.

Однак останніми роками НКРЕКП де-факто стала учасницею політичних процесів. Про це яскраво свідчить ситуація, що трапилася у 2023 році. Тоді влітку регулятор ухвалив рішення збільшити тарифи на воду у великих містах на третину. Це рішення пройшло усі необхідні етапи обговорення та затвердження — усе згідно із законом.

Однак у ситуацію втрутився президент. Володимир Зеленський фактично заборонив де-юре незалежному регулятору підвищувати тарифи. Глава держави записав відеозвернення і розкритикував рішення НКРЕКП, назвав його мовляв усі державні інституції мають «діяти єдиною командою».

Фото: ОПУ Президент Володимир Зеленський

Зрештою регулятор скасував своє ж рішення, і тарифи на воду не збільшували. Ця ситуація досі викликає чимало запитань.

По-перше, вартість послуг ЖКГ — це не повноваження президента, навіть під час повномасштабної війни. По-друге, незрозуміло на основі чого глава держави доручив уряду «провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень». По-третє, про яку незалежність регулятора можна говорити, якщо його рішення скасовують з політичних мотивів.

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«Тепер у центральної влади є хороше виправдання: ну ми ж не підвищували тарифи, це ваші міські ради зробили. Тобто тепер всі питання до органів місцевого самоврядування. Але я вважаю, що це треба було зробити вже давно. Тому що місцевій владі точно видніше, яка у них ситуація у місті. Вони мають бути господарниками», — каже Христина Ненно.

Тобто центральна влада замість того, щоб поступово підвищувати тариф або передати повноваження на місця — штучно стримувала ціни. Тепер ситуація дійшла до ручки і різкого підвищення вартості послуг просто не уникнути.

Річ ще й і тому, що центральна влада не компенсує різницю у тарифах на воду. Тобто з Києва штучно забороняли підвищувати вартість у великих містах і при цьому всі компенсації лягали на плечі місцевого самоврядування.

«Останніми роками водоканали покривали свої витрати заледве на половину. Тому підвищення тарифів — це такий природний захід. Нова вартість має враховувати рівень інфляції. Але тут треба дивитися на кожен водоканал окремо. Якогось одного тарифу для них всіх точно не може бути», — вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Фото: Київводоканал

Вартість води зросте у кілька разів

Понад два десятки водоканалів уже заявили про збільшення тарифів.

Тарифи на водопостачання та відведення можуть суттєво відрізнятися. Що густонаселеніше місто, то вартість буде нижчою. На рівень ціни також впливає, наскільки близько до споживача розташований водозабір. А також — довжина трубопроводів у конкретному населеному пункті.

Скажімо, у Тернополі тарифи на водопостачання та відведення вже з 1 липня становитиме майже 73 грн. Тобто ціна послуги збільшується одразу в двічі.

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Пресслужба «Тернопільводоканалу» пояснила: підприємство не має іншого виходу. Головна причина — різке збільшення собівартості послуги. Наприклад, ціна електроенергії для підприємства зросла вдвічі, вартість пально-мастильних матеріалів збільшилися втричі, настільки ж зросла ціна реагентів та майже вдвічі збільшилися витрати на податки та збори.

«Щодо витрат на електроенергію — тут я погоджуються. Залежно від водоканалу, витрати на електроенергію сягають 30-40 % від тарифу. Тому що це робота потужних насосів, фільтрів та іншого обладнання», — каже Христина Ненно.

Експертка також додає, що серйозною проблемою для водоканалів залишається брак кадрів. Оскільки фахівці з хорошою технічною освітою та навичками не готові працювали за мінімальні зарплати.

Фото: КП 'Тернопільводоканал' КП 'Тернопільводоканал'

Подібна ситуація також й у Полтаві: там тариф на воду хочуть підвищити одразу в два з половиною рази до майже 85 грн (за дві послуги). Цю суму в «Полтававодоканалі» називають розрахунковим економічно обґрунтованим тарифом.

Пресслужба підприємства додає: якщо вартість послуги не змінити, місто може перейти на погодинну подачу води. Так зможуть економити електроенергію і таким чином зменшувати видатки.

«Населення споживає близько 70 % загального обсягу послуг підприємства, тому багаторічне стримування тарифів для цієї категорії споживачів суттєво вплинуло на його фінансовий стан», — повідомило підприємство.

А от у Вінниці тариф зросте аж утричі. Ціна водопостачання та стоків становитиме понад 81 грн. Місцевий водоканал провів розрахунки, обгрунтував їх, відтак новий тариф затвердила Вінницька обласна рада. Паралельно місцева влада обіцяє розробити для споживачів спеціальний механізм компенсації.

«В новому тарифі не закладено прибутку підприємства — це чиста собівартість послуг й гарантія того, що в оселях вінничан буде вода й працюватиме каналізація», — повідомив «Вінницяоблводоканал».

Однак підвищувати тарифи на воду поспішають не всі міста. Скажімо, у Києві тариф залишається один із найнижчих у країні. З одного боку, столиця з її бюджетом може дозволити собі дотувати водоканал. Але з іншого — популізм місцевої влади знову може вилізти боком самим киянам. Як це, скажімо, було із комунальним транспортом: тарифи роками залишалися незмінними, однак тепер вони зростуть майже учетверо.

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Фото: facebook/Вінницяоблводоканал

Тариф підвищили та чи покращить це якість послуг?

Потенційно нові тарифи впродовж найближчого часу можуть запровадити загалом 37 водоканалів. Саме стільки підприємств надають послуги у містах з населенням понад 100 тисяч.

Однак наразі важко оцінити, чи усі з них готові змінити тариф — процес ще триває.

Центральна влада також діє доволі обережно. Верховна Рада передала повноваження на місця лише тимчасово. Тобто змінювати тарифи на воду у великих населених пунктах громади зможуть лише до кінця воєнного стану. Опісля ці повноваження вочевидь можуть знову забрати і повернути регулятору (НКРЕКП).

«Згідно із законом, органи місцевого самоврядування зараз мають три місяці, щоб ухвалити рішення про зміну тарифу. У них є два варіанти: або затвердити економічно обгрунтований тариф. Або ж залишити збитковий, але передбачити компенсацію водоканалу. Є ще третій варіант: підвищити тариф і передбачити для споживачів механізм компенсації», — каже президент асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький.

Фото: ukrvodokanal.in.ua президент асоціації 'Укрводоканалекологія' Дмитро Новицький.

У профільній асоціації не очікують значного та різкого збільшення заборгованості серед населення. Ймовірно перші два-три місяці після зміни тарифів кількість боржників таки не суттєво зросте, однак згодом ситуація має стабілізуватися.

У організації додали, що загалом українці доволі справно розраховуються за водопостачання та відведення: рівень платежів під час повномасштабного вторгнення сягає показника у 90 %.

В «Укрводоканалекології» додають: розуміють, що теперішнє підвищення тарифів для населення у відсотковому співвідношенні справді є значним. Однак у платіжках сума не буде колосальною: скажімо, якби тарифи підвищили ще у 2023 році, то зростання на одну родину склало б 60 грн.

З 2021 року без зміни тарифів галузь водопостачання занурилася в глибоку кризу. Плату за послуги за ці роки піднімали лише бізнесові, однак його частка у споживанні суттєво менша, ніж населення. Тому це не кардинально впливає на фінансовий стан підприємств.

Про загальне покращення якості послуг водопостачання в Україні поки важко говорити. Оскільки навіть підвищені тарифи всеодно відображають лише собівартість послуг.

Тобто про інвестиції у нове обладнання чи капітальні ремонти не йдеться. Схоже, наразі галузь зайнята одним важливим завданням — втримати те, що маємо.