Днями одна з найбільших авіакомпаній України передала техніку та обладнання раніше найбільшій бригаді в складі Сил оборони України. Закономірність під час повномасштабного вторгнення, що тил підтримує фронт.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» привезла до Харкова техніку та обладнання вартістю 4,6 млн грн для полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третього Армійського Корпусу. Зараз під час масштабування ефективних рішень, які працюють, військові потребували певних технологічних рішень. Їх запит містив 3D-принтери, РЕБи, системи зв'язку, комп'ютери, ноутбуки й інше обладнання та витратні матеріали.

«Допомагати Силам оборони — це не опція, це база. Ми в тилу маємо можливість працювати тільки тому, що хтось обрав шлях боротьби. Найменше, що ми можемо робити, — це підтримувати наших Захисників та Захисниць. Зараз ти або на фронті, або для фронту. Коли до мене потрапляють запити від військових, то ми в авіакомпанії шукаємо можливості їх виконати повністю і якомога швидше. Бо кожен такий запит — це не про гроші, це збережені життя, це виграний час, це крок до перемоги», — каже Голова Ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко.

Місце зустрічі обрали знакове. Харків щодня відбиває атаки. Бійці «KRAKEN¹⁶⁵⁴» боронили Харків ще з 2022 року. А на весні 2024 року саме бійці нинішнього Третього Армійського Корпусу були залучені до стабілізації північного кордону Харківської області, де і зараз продовжують ефективно знищувати ворога з ПТРК та FPV.

«Наш підрозділ «KRAKEN¹⁶⁵⁴» завжди користується передовими технологіями. Тобто, ми завжди використовуємо інновації, завжди йдемо в ногу з часом. Бо якщо ми цього не будемо робити, в цілому наша армія, то ми програємо. Бо росія воює м’ясом, а ми повинні воювати інноваціями, технологіями, роботами і всіма іншими засобами, які в нас є. Тому ми зажди намагаємось робити так, щоб менше використовувати особовий склад, а більше — роботизовані системи: дрони звичайні, наземні дрони, БПЛА. І те, що ви зараз бачите, те, що передала авіакомпанія «Українські вертольоти» — це саме ті засоби, завдяки яким ми будемо робити ці технології. Тобто, це 3D принтери — будемо робити форми під вибухівку, форми під скиди БПЛА, щоб якомога скоріше принести перемогу українській армії», — ділиться Костянтин Немічев заступник командира 21-го окремого полку безпілотних систем «Kraken 1654», який входить до складу Третього Армійського Корпусу.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» на чолі з Володимиром Ткаченком підтримує військових ще з 2009 року. За час повномасштабного вторгнення благодійність у них оформилась у частину щоденної роботи. Активно розвивають три напрямки підтримки: надають допомогу бойовим підрозділам Сил оборони України, виділяють кошти на реабілітацію ветеранів та підтримують сім’ї загиблих військових. Тому з особливою турботою опікуються дітьми-сиротами, які втратили своїх батьків — героїв-захисників України. Заради них авіакомпанія «Українські вертольоти» створила благодійну платформу «Дітям наших Захисників», яка масштабувалась по всій Україні.

Запит військових містив 3D-принтери, РЕБи, системи зв'язку, комп'ютери, ноутбуки й інше обладнання та витратні матеріали.

Загалом на благодійні проєкти авіакомпанія «Українські вертольоти» направила за ці 3,5 роки 306 млн грн. Із них майже 210 млн грн були для посилення боєздатності фронту. Кожен успішний український бізнес має конвертувати прибутки в наближення омріяної Перемоги.