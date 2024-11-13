Київський картонно-паперовий комбінат: власник підтримує економіку України мільярдними податками та інвестиціями

Війна – не привід зупинятися, а вагома причина стати ще сильнішими і людянішими. Попри зовнішні загрози та фінансову нестабільність в Україні, Київський КПК, власником якого є австрійський Pulp Mill Holding на чолі з д-ром Хайнцом Ціннером (dr. Heinz Zinner), вже третій рік поспіль наповнює бюджети різних рівнів мільярдними відрахуваннями, а також інвестує кошти в економічний розвиток і соціальну підтримку громади.

22 жовтня комбінат, який є провідним вітчизняним виробником картонів, паперу, гофрокартонних виробів і пакувальних рішень, отримав нагороду від Асоціації платників податків України як переможець загальнонаціональної премії «Сумлінний платник податків – 2023».

Австрійський власник ККПК доктор Ціннер (dr. Zinner)

Виконувати податкові зобов’язання в повному обсязі – принципова позиція австрійського власника ККПК, наголошує д-р Ціннер (dr. Zinner).

Завдяки злагодженій роботі команди, Київський картонно-паперовий комбінат посів почесну позицію у Всеукраїнському рейтингу платників податків. Загальний обсяг відрахувань за минулий рік орієнтовно склав 1,5 млрд грн, з яких приблизно 200 млн грн було спрямовано на підтримку місцевого бюджету Обухова.

Для підприємства це – не разова акція, а стабільний щабель:

• 2022 року ККПК сплатив до бюджетів різних рівнів близько мільярда гривень;

• за 9 місяців 2024 року сума фіскальних платежів вже сягнула 1,09 млрд гривень.

Голова правління Київського КПК Юрій Головченко та головна бухгалтерка Руслана Халецька

Вже декілька років поспіль комбінат входить до переліку найбільших платників податків України серед промислових підприємств, а також має статус критично важливого для економіки.

Тримати цю планку нелегко, адже на тлі війни Київський картонно-паперовий комбінат стикнувся з низкою викликів.

Як розповів комерційний директор ККПК Олексій Катишев, після лютого 2022 року управлінській команді комбінату за підтримки власника з Австрії довелося з нуля налаштовувати нові логістичні ланцюги, перебудовувати бізнес-процеси та шукати нові можливості збуту.

З початком війни продажі ключових продуктів обухівського заводу знизились на 20-40%. Це змусило Київський картонно-паперовий комбінат скоротити обсяги випуску продукції й переорієнтуватись суто під потреби внутрішнього ринку. Однак завдяки самовідданій роботі колективу, за майже три роки на виробництві не було ані дня простою.

ККПК: виробництво гофротари

Не лише життєзабезпечення, а й розвиток: власник ККПК не припиняє інвестувати у модернізацію обладнання і виконання соціальних зобов’язань.

Кінцевий бенефіціар Київського картонно-паперового комбінату д-р Хайнц Ціннер (dr. Heinz Zinner) переконаний: підтримка українського бізнесу в період економічної турбулентності є вкрай важливою.

Починаючи з 2022 року, австрійський інвестор спрямував на осучаснення виробничих ліній ККПК майже 15 млн євро. Наприкінці минулого року затвердили план оновлення на 2024 рік, і, хоча наявні обставини вимагають внесення коректив у проєкти, станом на початок серпня власник вклав у новітнє обладнання 1,7 млн євро. До кінця цього року прогнозований обсяг інвестицій сягне близько 10 млн євро.

Війна змінює пріоритети: прибутковість – не самоціль, а засіб підтримати співробітників комбінату і громаду.

На думку д-ра Ціннера (dr. Zinner), надаючи 2500 працівникам постійне місце роботи з гідним окладом, ККПК є оплотом стабільності, яка сьогодні надважлива для українців. Близько 60% комбінатівців мають понад 10 років стажу. На підприємстві діє низка соціальних програм, зокрема якісне медичне страхування персоналу за рахунок комбінату, власна амбулаторія, спорткомплекс, їдальня з доступними цінами та інші гарантії для співробітників відповідно до оновленого Колективного договору.

Майже 250 людей зі штату Київського картонно-паперового комбінату, або кожен десятий, поповнили лави війська, і підприємство з власної ініціативи продовжує виплачувати їм зарплату та матеріально допомагає їхнім сім'ям. Минулого року на соціальні потреби працівників та місцевого ком’юніті австрійський власник і керівництво виділили понад 100 млн грн.

Важливо наголосити: реалізація доброчинних програм, як і наповнення бюджету податками, можлива лише за умови невпинної роботи товаровиробника. І зі свого боку комбінат сумлінно робить для цього усе належне.

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