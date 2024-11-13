Київський картонно-паперовий комбінат: власник підтримує економіку України мільярдними податками та інвестиціями

Війна – не привід зупинятися, а вагома причина стати ще сильнішими і людянішими. Попри зовнішні загрози та фінансову нестабільність в Україні, Київський КПК, власником якого є австрійський Pulp Mill Holding на чолі з д-ром Хайнцом Ціннером (dr. Heinz Zinner), вже третій рік поспіль наповнює бюджети різних рівнів мільярдними відрахуваннями, а також інвестує кошти в економічний розвиток і соціальну підтримку громади.
22 жовтня комбінат, який є провідним вітчизняним виробником картонів, паперу, гофрокартонних виробів і пакувальних рішень, отримав нагороду від Асоціації платників податків України як переможець загальнонаціональної премії «Сумлінний платник податків – 2023».
Виконувати податкові зобов’язання в повному обсязі – принципова позиція австрійського власника ККПК, наголошує д-р Ціннер (dr. Zinner).
Завдяки злагодженій роботі команди, Київський картонно-паперовий комбінат посів почесну позицію у Всеукраїнському рейтингу платників податків. Загальний обсяг відрахувань за минулий рік орієнтовно склав 1,5 млрд грн, з яких приблизно 200 млн грн було спрямовано на підтримку місцевого бюджету Обухова.
Для підприємства це – не разова акція, а стабільний щабель:
• 2022 року ККПК сплатив до бюджетів різних рівнів близько мільярда гривень;
• за 9 місяців 2024 року сума фіскальних платежів вже сягнула 1,09 млрд гривень.
Вже декілька років поспіль комбінат входить до переліку найбільших платників податків України серед промислових підприємств, а також має статус критично важливого для економіки.
Тримати цю планку нелегко, адже на тлі війни Київський картонно-паперовий комбінат стикнувся з низкою викликів.
Як розповів комерційний директор ККПК Олексій Катишев, після лютого 2022 року управлінській команді комбінату за підтримки власника з Австрії довелося з нуля налаштовувати нові логістичні ланцюги, перебудовувати бізнес-процеси та шукати нові можливості збуту.
З початком війни продажі ключових продуктів обухівського заводу знизились на 20-40%. Це змусило Київський картонно-паперовий комбінат скоротити обсяги випуску продукції й переорієнтуватись суто під потреби внутрішнього ринку. Однак завдяки самовідданій роботі колективу, за майже три роки на виробництві не було ані дня простою.
Не лише життєзабезпечення, а й розвиток: власник ККПК не припиняє інвестувати у модернізацію обладнання і виконання соціальних зобов’язань.
Кінцевий бенефіціар Київського картонно-паперового комбінату д-р Хайнц Ціннер (dr. Heinz Zinner) переконаний: підтримка українського бізнесу в період економічної турбулентності є вкрай важливою.
Починаючи з 2022 року, австрійський інвестор спрямував на осучаснення виробничих ліній ККПК майже 15 млн євро. Наприкінці минулого року затвердили план оновлення на 2024 рік, і, хоча наявні обставини вимагають внесення коректив у проєкти, станом на початок серпня власник вклав у новітнє обладнання 1,7 млн євро. До кінця цього року прогнозований обсяг інвестицій сягне близько 10 млн євро.
Війна змінює пріоритети: прибутковість – не самоціль, а засіб підтримати співробітників комбінату і громаду.
На думку д-ра Ціннера (dr. Zinner), надаючи 2500 працівникам постійне місце роботи з гідним окладом, ККПК є оплотом стабільності, яка сьогодні надважлива для українців. Близько 60% комбінатівців мають понад 10 років стажу. На підприємстві діє низка соціальних програм, зокрема якісне медичне страхування персоналу за рахунок комбінату, власна амбулаторія, спорткомплекс, їдальня з доступними цінами та інші гарантії для співробітників відповідно до оновленого Колективного договору.
Майже 250 людей зі штату Київського картонно-паперового комбінату, або кожен десятий, поповнили лави війська, і підприємство з власної ініціативи продовжує виплачувати їм зарплату та матеріально допомагає їхнім сім'ям. Минулого року на соціальні потреби працівників та місцевого ком’юніті австрійський власник і керівництво виділили понад 100 млн грн.
Важливо наголосити: реалізація доброчинних програм, як і наповнення бюджету податками, можлива лише за умови невпинної роботи товаровиробника. І зі свого боку комбінат сумлінно робить для цього усе належне.
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