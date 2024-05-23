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ЄБА закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати, кого зі співробітників бронювати від мобілізації

Це допоможе сповільнити велику хвилю проблеми нестачі кадрів.

ЄБА закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати, кого зі співробітників бронювати від мобілізації
Фото: eba.com.ua

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

Зазначається, що бізнес "цінує щоденну роботу військових на фронті, але також просить владу допомогти зробити й економіку сильнішою – зробивши мобілізацію більш прогнозованою".

"І в цьому ключі питання економічного бронювання виглядає як інструмент, який вартує того, щоб бути розглянутим. На думку бізнесу ЄБА, визначення безпосередньо самим бізнесом тих співробітників, які є критичними для продовження ефективної діяльності підприємства в умовах війни допоможе сповільнити велику хвилю проблеми кадрів, яка щомісяця все більше накриває бізнес, що працює в Україні. Більше того, допоможе бізнесу продовжити роботи в непростих воєнних реаліях", – йдеться в заяві.

Як пояснили у ЄБА, кадрове питання та питання пошуку людей є головними проблемами, з якими стикаються підприємці по всій Україні. І однією з причин цього є мобілізація.

"Безумовно, додаються ще міграція та інші фактори. Проте, коли мають місце такі ситуації як мобілізація співробітника, який є критичним для бізнес-моделі підприємства, це не лише ускладнює роботу компанії (а, відповідно, сповільнює і ріст економіки), але і наближає таке підприємство до закриття", - зазначили в ЄБА.

Як повідомлялося, нещодавно сайт пошуку роботи в України Work.ua створив окремий розділ, а також фільтр із вакансіями, де можна отримати бронь від мобілізації.

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