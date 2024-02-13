Інвестор Cosmolot з Британії заявив про рейдерську атаку та тиск на компанію

Про це Дамерау написав на своїй сторінці в Facebook . За його словами, компанія не тільки заплатила минулого року 2,6 млрд грн податків в бюджет України, але і надає військову допомогу ЗСУ. Атака рейдерів також вдарить і по країні: щонайменше це може позбавити бюджет мільярдів гривень податків. Крім того, це зруйнує імідж України в очах міжнародної спільноти.

Головний інвестор Cosmolot Арнульф Дамерау заявив про спробу рейдерського захоплення компанії. За його словами, він інвестував гроші з надією на нову українську демократію на шляху до членства в ЄС та НАТО, але тепер його бізнес намагаються захопити. Інвестор додав, що особисто зустрічався з організатором атаки у Відні, і той сказав, що якби йому належало 50% Cosmolot, проблеми б закінчились.

Дамерау заявив, що буде вимушений розповісти про ситуацію публічно. "Тож тепер я зроблю ці атаки публічними: для Bloomberg і Reuters, для міжнародної ділової та дипломатичної спільноти, для Білого Дому і Rammstein. Я розпочинаю свою роботу у Києві разом з усіма належними послами. Зокрема, я також відвідаю особисто представників бізнесу та політичних лідерів у Лондоні, Берліні, Брюсселі та цього тижня у Вашингтоні", – заявив він.

Інвестор нагадав, що він вже втратив в Україні 25 млн євро у 2013-му "через корупцію під час президентства Януковича". Зараз же Дамерау був впевнений, що Україна змінилась. Він прагнув підтримати країну під час повномасштабної війни, нападу на країну.

"Наша компанія не лише сплачує податки до державного бюджету, які йдуть на захист України від агресора, ми також підтримуємо Збройні сили України військовою технікою, безпілотниками в рамках проєкту Cosmolot Airlines. Серцем цієї діяльності є Cosmolot. Будь-яка атака на Cosmolot послаблює українську армію, державний бюджет, бізнес та міжнародний імідж", – пояснив він.

Загалом у 2023 році компанія сплатила 2,6 мільярда гривень (63 мільйони доларів) податків, профінансувала 50 БПЛА для фронту та надала понад 130 мільйонів гривень (3 мільйони доларів) допомоги фронту.

"Нас намагаються зламати пустими та безпідставними звинуваченнями у звʼязках з Росією, створенням репутаційних та операційних проблем для компанії. Тепер додається телефонний тероризм, спам-атаки та залякування партнерів. Невідомі масово телефонують партнерам компанії та їхнім родичам. В хід йдуть пусті звинувачення та погрози, що призводить до операційних проблем бізнесу. Це не просто тиск – це кримінал", – нагадав він.

З'явилась ще одна проблема: банк блокував усі операції Cosmolot, спираючись на приписи Держфінмоніторингу. При тому інвесторам компанії неодноразово пропонували "домовитися" та "вирішити" їхні проблеми. Всі корупційні пропозиції були відхиленні.

Повна заява Арнульфа Дамерау

"Після моєї першої інвестиції в українську інфраструктуру, я втратив 25 млн євро у 2013 році через корупцію за часів президентства Януковича. Проте нова українська демократія на шляху до членства в Європейському Союзі та НАТО дала мені надію.

Для будь-якого гуманіста, а особливо для німця, який народився з історичною провиною, обов'язком є підтримка країни, яка зазнає нападу, тим більше, що моя сім'я зазнала тієї ж долі в Кенігсберзі в 1944 році, як й українці, які страждають з 2022 року. Я маю на увазі Бучу. Я інвестував в Україну майбутнього, щоб побудувати глобальну платформу для української економіки та ІТ-сектору, засновану на бізнесі, який, ймовірно, не зазнає ризику банкрутства у воєнний час. Я зробив своєю пристрастю побудову бачення Президента України: легального, ліцензованого, білого бізнесу в секторі ігор, розваг та азартних ігор, який став –- з 2,6 мільярдами гривень — таким же великим платником податків, як Arcelor Mittal, і більшим, ніж багато зі 100 найбільших українських компаній. Але наша компанія не лише сплачує податки до державного бюджету, які йдуть на захист України від агресора, ми також підтримуємо Збройні сили України військовою технікою, безпілотниками в рамках проєкту Cosmolot Airlines. Серцем цієї діяльності є Cosmolot. Будь-яка атака на Cosmolot послаблює українську армію, державний бюджет, бізнес та міжнародний імідж.

Атака на Сosmolot є аж ніяк не патріотичною та вигідна Росії. Хто стоїть за атакою на Cosmolot? Я зустрічався з цією людиною.

Cosmolot зазнає системного тиску. Раніше це були поодинокі атаки силових структур, але зараз – це рейдерство.

Cosmolot – це український бізнес з британськими інвестиціями. Онлайн-казино Cosmolot перебуває у власності ТОВ "Спейсикс", частки в статутному капіталі та взагалі весь вплив на компанію належить лише двом особам – засновнику компанії українцю Сергію Потапову та інвестору з Великої Британії – Арнульфу Дамерау, що можна перевірити в ЄДР. Компанія є ліцензованим легальним бізнесом, великим платником податків в Україні, створює робочі місця та постійно допомагає фронту. Тільки у 2023 році податки від компанії склали 2,6 млрд гривень, Cosmolot профінансувала та передала на фронт 50 ребостійких БпЛА, загальна допомога фронту від компанії наразі сягає понад 130 млн грн.

Після кожної попередньої атаки в компанію приходили різноманітні люди з пропозиціями "вирішити" проблеми тиску на бізнес. Але наша відповідь завжди була "НІ". Бо ми працюємо легально, згідно з усіма законодавчими нормами, і не беремо участі в корупційних схемах.

Ми працюємо так, як хотів президент і парламент, ухвалюючи закон про азартні ігри: прозорий білий бізнес за міжнародними стандартами аудиту.

Внаслідок того, що ми сплачуємо великі податкові платежі, атаки стали масштабнішими, а тиск ще сильнішим. З'являються кібератаки, працівникам пропонують хабарі.

Нас намагаються зламати пустими та безпідставними звинуваченнями у звʼязках з Росією, створенням репутаційних та операційних проблем для компанії. Тепер додається телефонний тероризм, спам-атаки та залякування партнерів. Невідомі масово телефонують партнерам компанії та їх родичам. В хід йдуть пусті звинувачення та погрози, що призводить до операційних проблем бізнесу. Це не просто тиск – це кримінал. Це неприпустимо в правовій державі. Але нас не схилити до жодних корупційних схем і "відкатів". Ми звертатимемось в поліцію і НАБУ, щоб встановити тих, хто за цим стоїть. Всі задіяні в шантажі особи мають понести відповідальність за свої незаконні дії. Якщо ж підтвердяться чутки, що в цих діях беруть участь діючі представники державних органів влади, то я не буду мовчати про це, і з усіма доказами оприлюдню інформацію про те, хто і чому організував протизаконний тиск на Cosmolot.

Сьогодні ж до шантажу і залякування додалась ще одна прикра новина: банки заблокували всі транзакції Cosmolot, посилаючись на розпорядження Державної служби фінансового моніторингу. Це схоже на рейдерську атаку. Метою цих дій точно не є збільшення надходжень до бюджету і створення в Україні інвестиційного клімату.

Тож тепер я зроблю ці атаки публічними: для Bloomberg і Reuters, для міжнародної ділової та дипломатичної спільноти, для Білого Дому і Rammstein. Я розпочинаю свою роботу у Києві разом з усіма належними послами. Зокрема, я також відвідаю особисто представників бізнесу та політичних лідерів у Лондоні, Берліні, Брюсселі та цього тижня у Вашингтоні.

У Відні я особисто зустрівся з представником нападників. Він сказав, що якщо він буде володіти 50% мого бізнесу, то вирішаться всі проблеми. Після цієї зустрічі почалася кампанія з дискредитації та знищення бізнесу Cosmolot. Результат від цього піде на користь тільки російським терористичним окупантам.

Атакувавши Cosmolot, рейдери вкрадуть 2,6 мільярда гривень з державного бюджету, а також вкрадуть безпілотники у Збройних сил України. Треба запитати світ, чи у цьому ідея патріотів України та звільнення України? І що має робити іноземний інвестор, який виступає перед Організацією Об'єднаних Націй, перед світовим економічним форумом і підтримує прямі іноземні інвестиції в Україну, якщо це те, що відбувається з міжнародним інвестором з Великої Британії та США. Ось як виглядатиме членство України в ЄС. Андрій Єрмак заперечив пану Юнкеру, що в Україні існує корупція. Я підтримую Президента України і підтримую Офіс Президента, особливо Андрія Єрмака, в тому, щоб довести світові, що Україна готова до членства в ЄС і дотримується міжнародних антикорупційних стандартів. Вони ніколи не просили жодної участі в нашому бізнесі".

Нагадаємо, раніше низка українських бізнесменів заявила про корупційний тиск правоохоронців на бізнес. Громадський рух українських підприємців "Маніфест 42" оголосив про запобіжний страйк проти тиску силовиків на бізнес.