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Ігор Ліскі: “Відновлення України - це новий суспільний договір, у якому українці вважають себе власниками своєї країни”

27 липня ми презентували новий проєкт, який повністю присвячений відновленню України після війни. В межах презентації відбулася дискусійна панель, де запрошені гості - представники бізнесу, влади, суспільства - ділилися своїм баченням того, що таке відбудова, відновлення, якими вони мають бути. І головне - якою має бути нова Україна.

Один зі спікерів панелі – партнер цього проєкту, голова наглядової ради групи компаній “Ефективні інвестиції” (“ЕFI Group”), співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі - наводить думку, що відбудова має стати новим суспільним договором між владою, суспільством і бізнесом, де українці будуть відчувати себе власниками своєї держави.

Фото: Макс Требухов

В Україні має розпочатися відверта дискусія щодо того, якою ми бачимо Україну майбутнього: це формат країни до 2014 року; до повномасштабної війни; щось заплануємо нове; щось модернове; що саме ми хочемо змінити. І ініціювати цю дискусію мають саме українці. Вони є головним бенефіціаром, замовником цих змін, - говорить Ліскі.

“Дуже часто ми бачимо або популізм, або такий неприхований соціалізм, крайність, що всіх треба повісити, розстріляти, починаючи з олігархами, депутатами, чиновниками, навіть інколи підприємцями, що військові мають прийти до влади.

Але головним бенефіціаром і головним замовником цієї дискусії мають бути українці. В першу чергу ті небайдужі люди, які вірять в цю країну, які борються за неї, часто зі зброєю в руках або в тилу, але які віддають для неї саме цінне. І щоб наблизити перемогу, дати їм справжню, чесну мотивацію для перемоги, треба зрозуміти, якою буде країна”, - зазначає бізнесмен.

Він додає, що відновлення не має стати просто відбудовою старих лікарень, розв'язок або переходів, старих шкіл, “можливо, й там, де вони вже не потрібні”. Нам потрібна нова урбаністика, потрібні нові підприємці, Україна в новій світовій економіці.

“Ми маємо бути розуміти, де наші точки зростання. І саме головне, як створити нову якість життя для українців, щоб вони мали реальну мотивацію повернутися з-за кордону. Не тільки тому, що ми не випускаємо чоловіків або там пресуємо тих, хто виїжджав, а справжню мотивацію. Справжню мотивацію віддавати останнє на дрони, на допомогу армії. Справжню мотивацію посилати, вибачте, своїх дітей на війну. Тобто вони мають настільки побачити і повірити в нову Україну, в цю візію, в ту картинку нового світу, в якій Україна буде яскравим таким прикладом”, - говорить Ліскі.

Перед тим, на його думку, українцям слід перестати відокремлювати себе від держави і стати головними рушіями змін.

“Ми маємо домовитися про ту візію нової країни з владою, з суспільством, з підприємцями. І як би так це пафосно не звучало, створити новий суспільний договір. Договір нового типу, де українці себе рахують власником цієї країни і цієї території. Дуже часто я, на жаль, чую, що держава десь там. Вони всі хороші-погані, але вони - не ми, а ми тут тихенько якось по-іншому”, - говорить голова наглядової ради групи компаній “ЕFI Group”. - І саме це в першу чергу має змінитися”. 

Якщо не почати думати про те, яку країну ми будуємо, на думку Ліскі, й перемога буде не такою переможною.

“В бізнесі якщо хочеш щось побудувати, потрібен план і картинка. Це класика, якщо в тебе немає конкретного плану, візії, куди ти йдеш, ти стаєш ресурсом для інших країн, або для інших суб'єктів. І повірте, на Україну у кожен є свій план. У Росії - свій план, ми його приблизно вже розуміємо. В наших європейських партнерів теж є “план А”, “план В” і “план С”, і вони влаштовують їх. Наприклад, план такий, що 5-8 млн освічених, працездатних, крутих українців залишиться в Європі, це їх теж влаштовує.

І сказати, що, крім нас, це комусь потрібно, точно ні. І в американців, можна сказати, є план, що Україна – це фронтир, який захищає Європу військовим шляхом і все, це теж може бути “план С”.

Тому якраз оця українська суб'єктність і бачення нової України, яку ми хочемо побудувати прямо зараз, пред'явити, в першу чергу, українцям, військовим, підприємцям, волонтерам, за що ми боремось, погодити це все зараз, це дуже важлива історія”, - зазначає Ліскі.

Фото: Макс Требухов

Історія не про гроші і про переділ сфери впливу, а про впевненість у майбутньому.

“Якщо ми пред'явимо прорахований, погоджений суспільством план майбутньої України, в який ми повіримо самі, який ми зможемо продати європейцям, де вони побачать не тільки нас, а й себе; продати американцям і навіть тим самим північним сусідам (вони будуть розуміти, ага, тут вони сильні, тут вони надовго, тут, може, треба дати задню), перемога буде набагато легшою, переконливішою і швидшою.

Домовитись, повірити і пред‘явити. Тоді вже починається інша історія”, - резюмував бізнесмен.

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