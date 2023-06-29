ВР внесла зміни у закон про держбюджет України

Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради серед іншого депутати внесли зміни до закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, закон стосується регіональних інвестиційних програм.

"Після набуття законом чинності, кожен громадянин через застосунок Дія зможе проголосувати за одну інвестиційну програму регіону за місцем проживання", – зазначив Стефанчук.

Крім того, громадяни зможуть подавати свої програми регіонального розвитку на відкрите голосування.

Нагадаємо, сьогодні ВР ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5762 "Про внесення змін до ПКУ та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва".

Також на сьогоднішньому засіданні Рада проголосувала за закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.