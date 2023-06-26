Перші модульні мости прибули в Україну із США

Мости здатні витримати рух як легкового, так і вантажного транспорту.

Перші модульні мости від неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) та фонду Говарда Баффета вже доставили в Україну.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

“У пріоритеті Агентства відновлення - встановлення цих мостів у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях”, - сказав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм, і подякував американським партнерам за гуманітарну допомогу.

Загалом фундація CDF фінансує постачання 9 модульних мостів в Україну.

Мости виготовила американська компанія Acrow Corporation, вони здатні витримати рух як легкового, так і вантажного транспорту.

Конструкції прибувають в Україну у розібраному вигляді, для зібрання мосту достатньо команди з 5-10 осіб. На виробництві мости одразу вкривають асфальтобетонним покриттям.

Загалом з минулого року Агентство відновлення отримало 37 тимчасових мостів, 18 комплектів понтонних переправ і 6 катерів для влаштування понтонів від Чехії, Франції, Швеції та Норвегії.

Нагадаємо, у травні завдяки донорам United 24 у Миколаївській області відновили ще два мости.