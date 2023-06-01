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ЄС виділить Україні 50 млн євро на відновлення

Гроші підуть, зокрема, на зведення тимчасових мостів у постраждалих регіонах.

ЄС виділить Україні 50 млн євро на відновлення
Фото: Мустафа Найєм

Державне агентство відновлення, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад 50 млн євро. 

Про це повідомив очільник Агентства відновлення Мустафа Найєм

Гроші виділяються для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих регіонах.

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Найєм додав, що з 24 лютого 2022 року було побудовано 85 тимчасових переправ ( 78 переправ в минулому році, 7 – в цьому році і ще 3 наразі у нас в роботі) для налагодження транспортних маршрутів до постраждалих населених пунктів.

“Тимчасові споруди допоможуть подолати проблеми, які виникли внаслідок російських атак, у тому числі, відновити доступ наших громадян до життєво важливої гуманітарної, медичної допомоги та  базових державних послуг”, - зазначив очільник Агентства відновлення.

Нагадаємо, завдяки донорам United 24 у Миколаївській області відновили ще два мости.

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