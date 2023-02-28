Живлення Одеси та Одеського району відновлене, - “Укренерго”

При цьому дефіцит потужності в мережі країни наразі відсутній. Однак складною залишається ситуація у прифронтових областях через обстріли, зокрема, у Харківській та Сумській областях.

Живлення Одеси та Одеського району наразі відновлене.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Споживання на рівні звичайного робочого дня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ввечері понеділка було відновлене живлення Одеси та Одеського району. Наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня будуть працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження.

Складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.

Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.

На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії.

Нагадаємо, вчора на Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.