Піти не можна залишитись. Чому міжнародний бізнес продовжує вести справи в РФ?

Чому так відбувається, і що можна зробити в цій ситуації?

Скандали через те, що та чи інша компанія все ще працює у РФ виникають постійно.

За місяць до річниці війни, розв'язаної Росією проти України, Київська школа економіки (КШЕ) оприлюднила аналітичний дайджест «Про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ». Головний з висновків — за майже рік війни з понад 3000 міжнародних компаній з Росії вийшло менше ніж 200. При цьому більша частина з цього числа — компанії з країн-союзників України.

Статистика за результатами 2022 року свідчить - попри численні заяви та обіцянки на теренах РФ продовжують працювати сотні міжнародних компаній, які тим самим, сприяють наповненню бюджетів країни-окупанта.

Фото: EPA/UPG Ресторан швидкого харчування KFC у Москві, 26 жовтня 2022 р.

Які можливі причини цього? Чому міжнародні компанії не поспішають виходити з РФ при тому, що їхні уряди багато та активно допомагають Україні у цій війні?

Перша досить очевидна — інтереси акціонерів. Російський ринок величезний і вихід із нього несе ризик зниження вартості акцій, прямі втрати грошей. І аби уникнути цього, ради директорів міжнародних компаній готові на репутаційні втрати.

«Для багатьох компаній покинути РФ означало зазнати суттєвих фінансових втрат, бо це величезний ринок. У деяких холдингів у Росії були виробничі потужності, а це інвестиції, які складно або неможливо вивести з країни», - констатували у своєму дослідженні причин подібних зволікань журналісти «Економічної правди».

Схоже також, що заради того, щоб залишитися на російському ринку, ці компанії готові прийняти загрозу втрати українського ринку, який в рази менший. І попри те, що український менеджмент багатьох компаній наполегливо просить свої головні офіси вийти з Росії, їхній голос просто губиться на тлі інтересів акціонерів. Таким чином, українські філії міжнародних компаній не можуть впливати на рішення штаб-квартир щодо виходу з Росії, фактично залишаючись заручниками рішень своїх головних офісів.

Фото: EPA/UPG

Але, на жаль, не лише менеджмент, Україна також частково пов'язана по руках в цьому напрямку. Бо, при усьому бажанні, вихід українських філій міжнародних компаній з країни завдасть колосальних збитків українській економіці, втраті робочих місць та радикального зниження податкових надходжень до і без того вже «худого» бюджету країни.

А нові, реальні інвестиції впродовж 2022 рік в українську економіку практично не заходили. Що, цілком зрозуміло, пов’язано з війною – поки вона триває, жоден міжнародний бізнес не буде інвестувати. І Україна також змушена бути зосереджена на збереженні тих інвестицій, які поки що працюють у нашій країні. Бо це збереження робочих місць і податки вже в наш бюджет.

Навіть у Нацбанку визнають – міжнародні фінансові структури зосереджені зараз лише на збереженні наявних активів, мінімізації втрат.

«Міжнародні банки повинні тепер вийти зі стратегії вичікування й захисту до стратегії пошуку свого місця в умовах військової економіки», - зазначав у січні 2023 року у своєму інтерв’ю Голова НБУ Андрій Пишний.

Фото: Макс Требухов Голова НБУ Андрій Пишний

Це не дивно, бо, як зазначають експерти, навіть вітчизняні інвестори призупинили свою активність.

«У нові проєкти вітчизняні інвестори зараз просто не вкладаються. Хоча вони знають особливості внутрішнього ринку та усвідомлюють усі ризики. І навіть власники тих підприємств, які заявляють про плани щодо розширення бізнесу, фактично жодних вливань не здійснюють», – констатує фінансист Андрій Волков, коментуючи статистику щодо рівня інвестицій в економіку за результатами 2022 року.

Та, окрім головної суб'єктивної проблеми – побоювань втрати грошей, для рішучості іноземців є також низка інших, доволі об'єктивних проблем. Бо окупанти, попри усі їх бравади, розуміють можливі негативні наслідки масового відтоку компаній з їх ринку. Тому Росія фактично унеможливила вихід для міжнародного бізнесу через накладення регуляторних та управлінських обмежень.

Зокрема, щоб вийти, необхідно виконати цілу низку практично нереальних для міжнародних корпорацій вимог:

• продаж активів може відбуватися із дисконтом у розмірі не менше 50% від ринкової вартості відповідних активів.

• покупець отримує розстрочку платежу на 1-2 роки або повну оплату за умови добровільної сплатити продавцем у федеральний бюджет мінімум 10% від суми угоди.

Міжнародні публічні компанії вочевидь юридично не можуть виконати такі умови. Тому це також сповільнює вихід деяких, нехай і небагатьох, компаній, які все ж таки хочуть залишити російський ринок.

Фото: EPA/UPG

Дотягнутись до «материнок», задіяти уряди

Що ж робити в такій ситуації? Очевидно, що Україна не має толерувати присутності міжнародних компаній у Росії і поступово добивається і домагатиметься їхнього виходу з Росії. Проте змушена робити це виважено, з урахуванням власних інтересів. Як би нам не хотілось, але тут, на жаль, неможливі «швидкі рішення», які вбачались на початку війни.

«Так, були зроблені певні заяви, особисті запевнення, але ж динаміка свідчить, що обсяги сплати податків певними банківськими установами в бюджет Росії зростають. Що кредитні та депозитні продукти пропонуються зокрема їх, так званим, військовослужбовцям. Хоч і на вимогу російського уряду, але ж банківські установи порушують міжнародні вимоги і пишуть про різні «ЛНР-ДНР», і таке інше», - повідомив в розмові з LB.ua один з ТОП менеджерів НБУ. - Через це ми акцентовано намагаємось працювати з материнськими компаніями європейських фінансових установ. Стосовно їх представництв в Україні ми розуміємо, що відбувається там. Більш того, бачимо їх внесок в економіку України. Він є і відчутний».

Та все ж, це не відбувається так швидко, як того хотілось би багатьом українцям.«Це не простий процес, наповнений десятками, якщо не сотнями годин спілкування, процес, телефонних розмов і листів. Але крок за кроком ми до наміченого йдемо.», - розповів LB.ua один із членів групи щодо санкцій при Офісі президента. У цій ситуації є очевидне розуміння, що тільки уряди країн-походження компаній можуть суттєво вплинути на відповідні корпоративні рішення, надавши бізнесу всі типи підтримки для реалізації стратегії виходу. Але приклад успіхів щодо напрямів постачання зброї, запровадження санкцій та міжнародної фінансової допомоги дає оптимізм, що і в цьому напрямі Україна досягне успіхів.