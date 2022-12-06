Угорщина продовжила блокувати надання Україні 18 млрд євро допомоги від ЄС

Уряд Угорщини у четвер заблокував домовленість про виділення Україні 18 млрд євро фінансової допомоги. Водночас, як зазначає Bloomberg, країни-члени Європейського Союзу відклали остаточне рішення щодо надання майже 8 мільярдів доларів Будапешту, щоб зважити рекомендації заморозити кошти через проблеми з корупцією і порушенням верховенства права в уряді Віктора Орбана.

За словами офіційного представника ЄС, зустріч міністрів фінансів у Брюсселі у вівторок зняла питання виділення коштів Угорщині з офіційного порядку денного. Рішення має бути ухвалено до 19 грудня.

"Верховенство права не підлягає обговоренню, це зрозуміло, це наріжний камінь Європейського Союзу, і Угорщина повинна цього дотримуватися", – сказав міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер журналістам.

Через вето Угорщини ЄС шукатиме альтернактивних шляхів виділення 18 млрд євро Україні, пише POLITICO. Єврокомісія розгляне, як "запропонувати Україні необхідне рішення вже з січня", заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган під час відкритого засідання міністрів фінансів блоку. Це означає щось схоже на так звану посилену співпрацю – законний шлях для уникнення вето.

Але це рішення вимагатиме від країн ЄС надання національних бюджетних гарантій, які в деяких випадках потребують схвалення парламенту, що може зайняти деякий час.

Раніше Європейська комісія заявила, що країни-члени повинні заморозити 7,5 мільярда євро (7,9 мільярда доларів) регулярних бюджетних коштів, доки Угорщина не запровадить низку реформ. Вона також запропонувала умовно схвалити 5,8 мільярда євро грантів на відновлення від Covid, але відкласти їх виплату.

Нагадаємо, на початку листопада Угорщина заявила міністрам фінансів країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року. Однак згодом Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро і свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.