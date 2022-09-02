“Укрзалізниця” збільшила перевезення зерна за місяць на 42%

“Укрзалізниця” за серпень у порівнянні з попереднім місяцем наростила вантажні перевезення на 5%.

Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін у своєму Телеграм-каналі.

Перевезення зерна зросла на 42%. “У першу чергу завдяки розблокуванню морських портів міністром Інфраструктури Олександром Кубраковим”, – зазначив він.

Збільшилися перевезення нафтопродуктів (+3%) і будматеріалів (+10%).

“Трохи просіла залізна руда (-7%) та чорні метали (-10%), та тут причина зрозуміла – на жаль продовжується падіння виробництва сталі у світі. А ось зниження перевезення вугілля на 10% мене реально тривожить”, – сказав Камишін.

Він зауважив, що 5% росту – це ніби й не багато, та “ми боремось за кожну тону вантажу”.

“Ми постійно працюємо над тим, щоб збільшувати експортно-імпортний потенціал залізниці. Будуємо нові ділянки, відкриваємо нові стики з сусідніми країнами, збільшуємо пропускну спроможність західних переходів”, – підкреслив голова правління “Укрзалізниці”.