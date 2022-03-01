Латвія закликала підтримати українську економіку, обираючи виготовлені в Україні товари

Найбільше товариство підприємців Латвії, Торгово промислова палата Латвії, Торгово промислова палата України, Посольство України в Латвії та Торговий дім «Україна» закликають кожного жителя та підприємця Латвії підтримати економіку України та обирати вироблені в Україні товари. Відповідне звернення сьогодні оприлюднило Посольство України на своїй сторінці в Фейсбуку.

"Україна нині перебуває у дуже скрутному становищі, оскільки здійснена військова агресія є не тільки гуманітарною, але й економічною катастрофою. У такій ситуації необхідно надати допомогу усіма можливими способами, тому що українці зараз боронять безпеку та свободу усього Заходу", - сказано в повідомленні посольства.

Торгово промислова палата закликає усіх жителів та підприємців Латвії зміцнити економіку України, обираючи виготовлені в Україні товари, і таким чином не фінансувати російського агресора.

"Кожен євро витрачений на прибуток України є допомогою у цій боротьбі та допомогою у відбудові, яка настане за нею", - сказано в заяві.

Найбільш доступними українськими товарами у Латвії є солодощі, алкоголь, різні смаколики, серед непродуктових товарів - текстиль та будівельні матеріали. Для промислових потреб Україна експортує у Європу чорні метали, електричне приладдя, різноманітні зернові культури, руду, продукти переробки вугілля, а також жири та олії. Підприємців також закликають позначати товари українського походження спеціальним знаком.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав заяву на вступ України до Євросоюзу. Сьогодні Європарламент підтримав цю заявку та рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.