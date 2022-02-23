Легалізований гемблінг: онлайн-казино Cosmolot

Легалізація гемблінгу принесла українському держбюджету понад 1,5 млрд. гривень. Першим, хто отримав ліцензію на організацію ігор у мережі Інтернет в Україні стало онлайн-казино Cosmolot.

Однак ця сума – не межа того, що може дати легалізація азартних ігор в Інтернеті. Гемблінг – швидко зростаючий ринок, що сприяє розвитку та суміжних галузей, таких як IT, реклама, маркетинг, дизайн.

Сьогодні світ чекає нового технологічного прориву у бік метавсесвіту. І онлайн-казино з різними режимами ігор, у тому числі live-ігри, йде в ногу з часом.

Якщо говорити в розрізі економічної користі, то легалізація казино приносить значні податкові надходження, створює нові робочі місця та сприяє розвитку суміжних галузей. Отримані від онлайн-гемблінгу доходи до бюджету можна використовувати для фінансування поточних та майбутніх державних проектів, розвивати цифровізацію, створювати нові умови для паралельних галузей економіки, що дозволить бізнесу розвиватися.

Також легалізація відкрила можливості для створення чесної та прозорої гральної індустрії. Це, у свою чергу, сприятиме залученню інвестиції в країну та появі нових технологій.

Онлайн-казино Cosmolot: легалізація стимулює бізнес

Саме з цієї причини такі платформи як онлайн-казино Cosmolot та інші зацікавлені сторони готові запропонувати свій досвід у створенні надійної структури грального бізнесу в мережі. В даний час у розвинених країнах розуміють і визнають економічні переваги азартних ігор онлайн – вони підтримують легалізацію як будь-який інший ринок, що сприяє економічному розвитку країни.

Використання азартних ігор у розвиток інших громадських сфер – не нова ідея. Є кілька успішних фактів з історії, наприклад, Гарвардського та Єльського університету, коли за допомогою організації лотерей вдалося зібрати кошти для стартового капіталу.

Крім того, за словами чиновників, що підтримують цю діяльність, азартні ігри можуть забезпечити зайнятість безробітних і частково зайнятих, адже це означає створення нових робочих місць та зниження рівня безробіття, суспільства та держави в цілому.

На сьогоднішній день досвід онлайн-казино Cosmolot показує, що індустрія значно виграла від процесу легалізації. Масштабна трансформація та зростання бізнесу, онлайн-гемблінгу, мали позитивний фінансовий вплив. Щоб допомогти цій трансформації, онлайн-гемблінг потрібно розглядати як популярний вид розваг, який має великі перспективи.

Онлайн-казино Cosmolot як безпечний вид розваг та дозвілля

Легалізація онлайн-гемблінгу по всьому світу має важливе значення. У період пандемії коронавірусу багато людей вважають за краще уникати громадських місць і грати в онлайн-ігри у безпеці, у своїх власних будинках.

Статистика говорить про те, що зростання цифровізації, в період пандемії, сприяє також розвитку сфери саме онлайн розваг. Люди стали більше користуватися онлайн платформами, воліючи залишатися вдома.

Онлайн-казино Cosmolot – позитивні емоції, доступні легально

Перенесення класичних офлайнових видів розваг в онлайн робить такий дозвілля мультидоступним. Це означає, що з будь-якої точки планети за наявності інтернету можна отримати доступ до повного переліку ігор, які представлені в казино.

Онлайн-казино Cosmolot – одна з найнадійніших ігрових платформ в Україні, яка надає своїм користувачам найкращі умови, велику різноманітність ігор, безпеку та неймовірний сервіс.

Крім численних ігор зі ставками, які пропонує сайт, його учасникам надається безпечне та надійне середовище, чесна гра, якісна та оперативна підтримка, а також простий та швидкий процес транзакцій.

Той факт, що онлайн-казино є формою розваги, часто забувають. Неправильно ставиться до онлайн-казино як до способу заробітку. Це виключно про гарне проведення часу та спосіб відпочити. Головним є емоції від гри. І якщо ви розумно ставитеся до гри, а відповідно, і ставок, то витрати в онлайн-казино Cosmolot, насправді, нічим не відрізняються від витрат грошей на будь-яку іншу розвагу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет видана 08.02.2021 року. Рішення КРАЇЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.