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В "GlobalMoney" закликають громадські організації та ЗМІ не брати участі в атаках, організованих недобросовісними конкурентами

Заява про новий етап атаки з боку конкурентів та закликом не піддаватися на маніпуляції компанія розмістила на своїй сторінці в Фейсбук.

В "GlobalMoney" закликають громадські організації та ЗМІ не брати участі в атаках, організованих недобросовісними конкурентами

"Неперевірена інформація активно розганяється в ЗМІ та деяких телеграм-каналах. Більшість статей ґрунтується на припущеннях і вигадках. Все це спрямовано на дискредитацію компанії та тиск як на її співробітників, так і на власника" — вважають в "GlobalMoney".

У повідомленні пресслужби відзначають також, що тепер до фейкових новин додалися мітинги, в яких беруть участь в основному студенти не мають поняття ні про саму компанію, ні про її діяльність. У зв’язку з цим, компанія просить активістів уважніше перевіряти інформацію, не піддаватися на маніпуляції опонентів і не брати участі в сумнівних мітингах.

Варто відзначити, що раніше Антимонопольний комітет виніс штраф одному з ключових конкурентів компанії — "Айбокс Банку". Його звинуватили в розсилці фейкових листів з наклепом партнерам "GlobalMoney".

За словами Глави міжобласного територіального відділення АМКУ Олексія Хмельницького, всі тези, які використовувалися "Айбокс банком" для паплюження репутації "GlobalMoney" були маніпуляційними та не мали нічого спільного з дійсністю.

"Мова йде про розсилку інформації про нібито кримінальні виробництва щодо компанії та про нашу роботу на непідконтрольних територіях. Природно, що нічого подібного в реальності немає і бути не може. Це була явна брехня з боку представників "Айбокс банку". А, враховуючи, що сьогодні аналогічні тези транслюють псевдоактівісти та деякі ЗМІ — ми не виключаємо, що за цим стоять всі ті ж люди, просто тепер в "Айбокс банку" працюють через посередників, намагаючись приховати свою причетність"- вважають в компанії.

При цьому в "GlobalMoney" підкреслюють, що компанія веде свою діяльність виключно в рамках українського законодавства і не має ніякого відношення ні до фізичних, ні до юридичних осіб країни-агресора.

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