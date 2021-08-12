GlobalMoney закликає ЗМІ не поширювати фейки

Платіжна система GlobalMoney розіслала в ЗМІ заяви із закликом не розповсюджувати недостовірну інформацію і проводити більш ретельну перевірку фактів за матеріалами, які засоби масової інформації називають "партнерськими".

"За останні кілька місяців ми регулярно стикаємося з інформаційним вкидання і маніпулятивними новинами, які публікують деякі ЗМІ про діяльність нашої компанії. Ми розуміємо — звідки "ростуть ноги" у цих інформаційних атак. На жаль, деякі учасники ринку електронних платежів за більш ніж 10 років свого існування так і не навчилися конкурувати чесно, — кажуть в компанії. — Але те, що шановні ЗМІ стають учасником цих брудних ігор — неприпустимо".

У своїй заяві компанія опублікувала також кілька простих правил, які допоможуть читачам ЗМІ залишитися при своїй думці та не піддаватися на провокації.

"Перше правило — правило першоджерела. Якщо ви читаєте інформацію без посилання на джерело, вітаємо, Ви на шляху до "фейк".

Друге правило — чим голосніше слова, тим менше до них довіри. Третє — однобокість подання інформації. Відсутня позиція всіх сторін? Швидше за все, це маніпуляція. На четвертому місці — питання авторства — матеріал без конкретного автора, можливо, є "фейковий".

Також в компанії закликають читачів критично оцінювати інформацію і думати про можливі причини виникнення "аналітики".

"П'яте правило — питання" мети публікації ". Задумайтесь — що хоче донести автор (чи замовник) інформації до своєї аудиторії. На шостому — резонне питання "кому це вигідно?". Розгляньте інформацію з точки зору потенційних вигодонабувачів. Якщо хтось крім суспільства від цього може виграти — можливо, ця інформація з'явилася не просто так.

Нарешті, якщо ви бачите, що в одній публікації інформація повторюється кілька разів — це ознака того, що Вами, можливо, маніпулюють".

Раніше платіжна система ГлобалМані вже заявляла про інформаційні атаки. У квітні журналіст Слідство.Інфо Дмитро Реплянчук публікував інформацію про те, що від його імені деяким компаніям надходили провокаційні запити про діяльність GlobalMoney, кінцевою метою яких було створення маніпулятивних новин. Крім того, в травні Антимонопольний комітет оштрафував "Айбокс банк" за поширення неправдивої інформації про платіжну систему GlobalMoney.