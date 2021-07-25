Вірус «скрутка» – що це і як з ним боротися?

LB.ua спробував розібратися, як розвивався і мутував цей вірус, та наскільки дієвими були «вакцини», які створювали проти нього.

5 млрд. гривень щомісяця або 60 млрд. на рік – саме такі суми втрат були названі. У причетності до покривання цієї схеми Уманський звинуватив керівництво податкової служби. Згодом голову ДПС Сергія Верланова уряд звільнив. У Верховній раді створили слідчу комісію, а СБУ Верлановим зайнялася СБУ.

У квітні 2020 року ефект бомби, що розірвалася, спричинила інформація про мільярдні втрати бюджету від «скруток». Про це в інтерв'ю LB.ua відразу після відставки заявив ексміністр фінансів Ігор Уманський .

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«Скрутка» як форма ухилення від оподаткування з'явилося відносно недавно. По суті, ця схема забезпечує повернення ПДВ за товар, з якого не сплатили податки. Це може бути контрабанда або просто якийсь «лівий» неврахований товар, наприклад, зерно, сигарети, алкогольні напої – все, що завгодно. Продавці такого товару просто купують документи про сплату ПДВ у підприємств, які продали товар за готівку на ринку або через торговельні точки без касових апаратів – вони відшкодували ПДВ за рахунок покупців, а документи для повернення ПДВ не використали. В підсумку бюджет втрачає податки через продаж товару без належного обліку та оподаткування і відшкодовує ПДВ шахраєві.

Коріння цієї історії – в 90-х роках минулого століття, коли тільки з'явився ринок, який працював без якихось чітких правил. Цінність ПДВ для бюджету в тому, що його платять щомісяця, забезпечуючи регулярне надходження грошей, в той час, як податок на прибуток сплачують лише раз за підсумком року. Упродовж року можна було придумати різні махінації, щоб зменшити прибуток, а ось з ПДВ – складніше. Але з податками тоді робили що хотіли – шансів, що з тисяч платників податків з перевіркою прийдуть саме до тебе, було мало. Тоді з'явилися і конвертаційні центри, які відмивали чорну готівку і займалися формуванням податкових кредитів (Сума витрат платника податків, на яку він може зменшити свій загальний річний оподатковуваний дохід, – LB.ua).

Сума сплати ПДВ залежить від різниці ціни купленого і проданого товару. Цю різницю вигідно скоротити, але ніяк не за рахунок ціни продажу. Можна робити інакше. Наприклад, ви купили товар за 100 грн, а за документами оформили як за 200 грн – тим самим збільшили податковий кредит в 2 рази. Різниця з податковими зобов\'язаннями скоротилася і в підсумку ви зменшили сплату ПДВ. Плюс до всього, ви скоротили і прибуток, відповідно, й податок на нього.

На початку 2000-х до податкової декларації з ПДВ додали додаток №5, в якому потрібно відображати всі контрагенти і отриманий від них ПДВ. Проводити перевірки стало простіше, проте все одно вимагало багато часу і зусиль. Щоб ускладнити процедуру перевірок махінатори створювали ланцюжки з декількох підприємств – вводили контрагентів-посередників. У кожному з них могла числитись одна людина – номінальний директор, він же засновник і бухгалтер. Чим довшим був ланцюжок, тим складніше було отримати вихід на кінцевого набувача вигоди. Називалося це «податковою ямою». Підприємства-посередники реєструвалися за $2-4 тис на кілька місяців, потім їх закривали і відкривали нові. Послуги «конверта» (конвертаційного центру, – LB.ua) коштували до 4% від угоди.

Фото: Думская Викритий СБУ та прокуратурою в Одесі конвертаційний центр з оборотом в 60 мільйонів гривень за місяць.

Єдиний реєстр накладних та «конверти»

Документи здавали на папері і можливості податкової для перевірок були обмежені. Інспектори отримували декларації раз на місяць, а для розкручування всього ланцюжка потрібно було кілька місяців. Якщо схеми все-таки виявляли, то кінцеві вигодонабувачі зазвичай вирішували всі проблеми за хабарі.

Ситуація для махінацій ускладнилася, коли в 2010-му році був введений єдиний реєстр податкових накладних, в якому документи повинні були реєструватися в електронній формі.

У часи Януковича з'явилися «офіційні» конвертаційні центри з якими можна і треба було працювати (податківці часто самі нав’язували їх послуги) і ті, з якими не можна (працювали поза системою, яку створили оточення Януковича, насамперед Віталій Захарченко, голова ДПА в 2010111 роках та Олександр Клименко, голова ДПА в 2011-1012 році, міністр доходів та зборів у 2012-2011 роках, – LB.ua).

Тариф «конвертів» (у ті часи їх називали «програмами» та «майданчиками», – LB.ua) збільшився до 10%. При цьому, організатори схеми – Клименко та Захарченко – не забували і про бюджет – 8% з цих 10% повинні були потрапити у держбюджет – податкова за цим уважно стежила. «Ніхто з цим не балувався, тому що система була в одних руках. Дійсно, тоді її побороти було неможливо, але можна було очолити. Ось її і очолили», – говорить співрозмовник LB.ua в правоохоронних органах, який займається питаннями ухилення від оподаткування.

Фото: Макс Левин Міністр доходів та зборів Олександр Клименко під час засідання уряду, 2012

З 2013-го року за цією схемою стали працювати не тільки приватні компанії, але і державні. У підсумку платежі в бюджет скоротилися, і Україні, щоб виконати соцзобов'язання довелося позичати гроші в Росії. Так виник так званий «борг Януковича» в $ 3 млрд, справу досі розглядає Верховний суд Великобританії.

Влада змінилася, схеми залишилися

У 2015-му році контроль над сплатою податків посилили завдяки запуску системи електронного адміністрування ПДВ. Але схеми не зникли, просто мінімізувати зобов'язання по ПДВ стало складніше і відповідно – дорожче. Зникли «податкові ями», а ось конвертаційним центрам вдалося підлаштуватися під ситуацію.

В системі адміністрування ПДВ можна було зупиняти реєстрацію податкових накладних, якщо документи викликали підозру. З огляду на те, що був присутній людський фактор, з’явилась і можливість для зловживань. Систему удосконалили в 2018-му постановою уряду №117 – запровадили три критерії за розмірами податкового навантаження (сплата ПДВ 400 тис грн) за рік і обороту, виконуючи які підприємство автоматично переходило в розряд добропорядного платника. К такому випадку проводити по ньому перевірку було не потрібно. Але при підрахунку податкового навантаження враховувалися митні платежі і акцизні збори, оплата яких робилася на митниці, що збільшувало показник податкового навантаження і давало можливість реєструвати податкові накладні без моніторингу. Для збільшення обороту, наприклад, можна було двом компаніям по кілька разів продати один і той же товар один одному. Фактично це стало вікном для махінацій. Зараз слідчі органи в рамках справи колишнього керівника ДПС Сергія Верланова з'ясовують, чи було це зроблено свідомо або через помилку. За інформацією LB.ua, поки схиляються до версії про свідоме створення умов для махінації.

У 2019-му систему адміністрування вдосконалили ще раз – постановою №1165, якe розробляли спільно зі Службою безпеки України.

Основна мета все та ж – мінімізувати людський фактор у відстеженні документів. Нові правила вступили в силу у лютому 2020-го року.

Були розроблені критерії, за якими «машина» оцінює операції як ризиковані і зупиняє реєстрацію накладних. Але алгоритм і на цей раз виявився недосконалим – деякі законні операції блокуються автоматично помилково. Наприклад, як пояснити машині, що якщо на вході в торгову мережу фіксуються продукти харчування, а на виході добриво – як результат псування продуктів, то це не порушення? Або на вході добриво, а на виході зерно? У подібних ситуаціях необхідне втручання людини. Тобто, повністю виключити людський фактор поки не вдалося. Але навіть в цій ситуації платежі по сплаті ПДВ за інформацією податкової збільшилися на 25,4 млрд грн.

Щоправда, не факт, що такий ефект – саме результат боротьби зі «скрутками». Європейська бізнес асоціація (ЄБА) у 2020-иу році заявила про часті випадки блокування ПДВ накладних та коригувань по ПДВ без будь-яких пояснень про причини визнання операції ризикованою. Якщо блокуються податкові накладні, то, відповідно, знижується податковий кредит і збільшуються зобов'язання зі сплати ПДВ. Свідомий бізнес, звичайно ж, проводить відрахування в повному обсязі, не чекаючи з'ясування справедливості блокування накладних – це досить довга процедура. В результаті істотно поліпшуються показники податкової служби.

«Європейська Бізнес Асоціація звертається до КМУ, Міністерства фінансів та ДПС України із закликом припинити безпідставне блокування ПДВ накладних, тим самим, фактично, змушуючи компанії подвійно сплачувати ПДВ до бюджету – як постачальником, так і покупцем (через неврахування сплаченого постачальнику ПДВ за податковою накладною, реєстрація якої зупинена)», – заявляли в ЄБА.

Зараз в асоціації кажуть, що проблема блокування ПДВ накладних вже не так актуальна, як була в другій половині 2020 року – подібних випадків фіксують менше. Але бізнес побоюється, що зі вступом в силу закону N 5600 все може повторитися, оскільки він посилює фіскальний тиск і створює ґрунт для свавілля податкових органів

У свою чергу, податкова спільно з СБУ готують нові законодавчі зміни з тим, щоб мінімізувати в системі людський фактор і скоротити застосування схем ухилення від оподаткування. Повністю ліквідувати тіньові оборудки практично неможливо – бажання платити менше податків є практично скрізь, проте їх обсяги скоротити можна, впевнені розробники документів.

Фото: spravy.org.ua Митний пост «Південний»

«Чим обумовлені обсяги таких схем? Не корумпованими чиновниками, а попитом бізнесу. Наприклад, в Німеччині так працювати небезпечно, а у нас відповідальність слабка – покарання, можна сказати, немає. Другий момент – дорогі кредити. Бізнес змушений працювати на своїх грошах, тому і придумує як платити менше», – говорить один з розробників законодавчих змін.

У Кримінальному кодексі статтею 212 передбачена відповідальність за ухилення від сплати податків, але лише за наявності умислу, але його досить складно довести.

В СБУ вважають, що з наданням права «прослушки» підтверджувати умисні дії з ухилення від сплати податків стане простіше. Але з іншого боку, не можна виключати, що таке право може бути використано для тиску на бізнес.

Втім, «скрутка» – не єдина схема через яку бюджет недоотримує гроші. Набагато більшої шкоди державній казні завдає контрабанда. За оцінкою голови Державної митної служби Павла Рябікіна через корупцію на митниці і контрабанди втрати щорічно складають близько 100 млрд. грн. І поки жодних результативних дій по боротьбі з контрабандою влада не демонструє.