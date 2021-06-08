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Мінфін продав ОВДП на 19,1 мільярдів гривень

Цей аукціон ОВДП став рекордним в цьому році.

Мінфін продав ОВДП на 19,1 мільярдів гривень
Фото: minfin.com.ua

Міністерство фінансів України оголосило про успішне розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 19,1 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За інформацією міністерства, відповідний аукціон ОВДП став рекордним в цьому році.

Так, Міністерство фінансів на аукціонах ОВДП сьогодні запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті і один  випуск в іноземній валюті.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 1 рік .

“Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 14,161 млрд гривень. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 8,99%, 1-річних – 11,19%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних – 12,05%, а 3-річних 12,30%. У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $182 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 19,1 млрд грн.

В міністерстві також зауважили, що вперше цього року випущено новий довгостроковий інструмент із погашенням в травні 2026. Попит на нього перевищив пропозицію в більш, ніж в 2 рази. Середньозважена дохідність нового 5-тирічного паперу склала 12,52%.

Нагадаємо, що 18 травня Мінфін продав ОВДП на понад 14 мільярдів гривень.

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