Мінфін продав ОВДП на 19,1 мільярдів гривень

Цей аукціон ОВДП став рекордним в цьому році.

Міністерство фінансів України оголосило про успішне розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 19,1 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За інформацією міністерства, відповідний аукціон ОВДП став рекордним в цьому році.

Так, Міністерство фінансів на аукціонах ОВДП сьогодні запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 1 рік .

“Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 14,161 млрд гривень. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 8,99%, 1-річних – 11,19%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних – 12,05%, а 3-річних 12,30%. У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $182 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 19,1 млрд грн.

В міністерстві також зауважили, що вперше цього року випущено новий довгостроковий інструмент із погашенням в травні 2026. Попит на нього перевищив пропозицію в більш, ніж в 2 рази. Середньозважена дохідність нового 5-тирічного паперу склала 12,52%.

Нагадаємо, що 18 травня Мінфін продав ОВДП на понад 14 мільярдів гривень.