Рейтинг найкращих діджитал агенцій України 2021

Шукали де замовити новий дизайн та веб-сайт або професіоналів онлайн маркетингу? Міжнародна рейтингова компанія 30best.net опублікувала перелік ТОП-30 найкращих digital агенцій України 2021.

Останніми роками обрати професійну агенцію все важче, само тому у 2019 році ми почали створювати рейтинги для кожної країни у різноманітних сферах онлайн маркетингу.

Навесні 2021 року ми провели опитування серед власників та топ-менеджменту великого бізнесу в Україні (Forbes ТОП-100 Україна та компанії із ForbesGlobal2000, що мають представництва в Україні), які були найбільш активними в онлайні за останні 12 місяців. В результаті, за даним опитуванням та внутрішньою методологією 30best.net, ми визначили рейтинг ТОП-30 діджитал агенцій України 2021.

Переможцем у 2021 році стали:

1. CHANGES

2. NETPEAK

3. WEBPROMO

Діджитал агенції – це маркетингові компанії повного циклу, що надають повний спектр послуг від створення дизайну та розробки веб-сайту до просування вашого бізнесу у мережі інтернет:

- пошукова оптимізація (SEO);

- розробка комунікаційної стратегії;

- управління онлайн репутацією (видалення негативу або формування позитивного образу);

- реклама у Google та соціальних мережах;

- email-маркетинг, контент-маркетинг;

- і безліч інших діджитал послуг, що можуть знадобитися вашому бізнесу в онлайні.

Підготуйтеся! У першу чергу потрібно чітко визначити ваші цілі. Чим детальніше ви зможете описати цілі свого бізнесу з точки зору функціональності веб-сайту, пошукової оптимізації (SEO), реклами, соціальних мереж та графічного дизайну, тим простіше вам буде налаштувати свою комунікацію з діджитал агенцією. Ви також повинні чітко зрозуміти свій бюджет на досягнення поставлених цілей. Діджитал маркетинг включає в себе безліч каналів, інтеграцій різноманітних платформ, комбінацій стратегій, тощо. Перед тим, як стрибнути з літака, непогано було б розуміти, де ви збираєтесь приземлитися, так? Визначення цілей - це перший крок до вибору найкращої агенції.