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"Конті" купує кондфабрики в російському Іванові, - ЗМІ

Основним бенефіціаром "Конті" є Борис Колесніков.

"Конті" купує кондфабрики в російському Іванові, - ЗМІ
Фото: ivanovoobl.ru

Юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Красная заря" (Іваново, Російська Федерація).

Інформація про перемогу "Юнайтед партнерс" в торгах випливає з протоколу торгів на сайті російського Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство, повідомляє російське видання "Ведомости".

Про те, що ця компанія діє в інтересах "Конті", "Ведомостям" повідомили два інвестиційні консультанти та людина, близька до організаторів торгів. Зазначається, що запити в "Конті", "Юнайтед партнерс" і конкурсного керуючого Євгена Бодрова залишилися без відповідей. Представник банку непрофільних активів "Траст", у якому закладено майно фабрики, відмовився від коментарів.

"У Росії "Конті" працює з 2004 року, їй належать дві фабрики в Курській області. Основні інвестиції в виробництво компанія робила до 2015 року, випливає з інформації на її сайті. Крім того, з 2018 року їй належить 19,9% частка липецького виробника цукерок "Мерлетто". Сукупні потужності в Росії у "Конті" складають 136 тис т продукції на рік, повідомляла компанія", - пише видання.

Зазначається, що "Конті" купує "Красную зарю" з другої спроби.

У 2019 році "Красная заря" визнана банкрутом. Відповідно до протоколу торгів, при початковій ціні в 809,8 млн рублів "Юнайтед партнерс" запропонувала за актив 452,2 млн рублів.

Група "Конті" заснована в 1997 році. Основні торгові марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтік", "Джек".

Головний офіс і кондитерська фабрика компанії розташовані в Костянтинівці (Донецька область). Ще два підприємства залишилися в Горлівці та Донецьку. У Росії в Курській області працюють дочірня структура компанії "Конті-Рус" і кондитерський комбінат.

Основним бенефіціаром "Конті" є Борис Колесніков.

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