​Авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю через примусову посадку Ryanair в Мінську

Влада Латвії упевнена, що дії Білорусі будуть мати наслідки.

Латвійська авіакомпанія airBaltic не буде літати над Білоруссю. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що 23 травня в Мінську примусово посадили транзитний рейс Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича.

Про це повідомив міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтся в ефірі латвійського суспільного мовника.

"Наша національна авіакомпанія airBaltic постійно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже ухвалила рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусі в своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і Латвійське агентство цивільної авіації. Знаю, що і Міжнародна організація цивільної авіації запросила всю інформацію від перевізників і країн-операторів. У найближчі дні, очевидно, будуть винесені конкретні рекомендації з цього питання", - сказав міністр.

Social network users have noticed that the company @airBaltic already avoids flying in #Belarusian airspace. On the Riga-Odessa and Riga-Tbilisi flights, the planes have made a visible detour via @free_Belarus_lv pic.twitter.com/KgNjTOToGa — Andrei Sannikov (@A_Sannikov) May 24, 2021

Він упевнений, що рішення влади Білорусі буде мати наслідки для неї.

Про ситуацію навколо Протасевича читайте у статті "Спецоперація «Протасевич». Як Лукашенко змусив сісти літак з ексголовредом «NEXTA»" (рос.)