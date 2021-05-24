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​Авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю через примусову посадку Ryanair в Мінську

Влада Латвії упевнена, що дії Білорусі будуть мати наслідки.

​Авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю через примусову посадку Ryanair в Мінську
Фото: facebook.com/airBaltic

Латвійська авіакомпанія airBaltic не буде літати над Білоруссю. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що 23 травня в Мінську примусово посадили транзитний рейс Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича.

Про це повідомив міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтся в ефірі латвійського суспільного мовника.

"Наша національна авіакомпанія airBaltic постійно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже ухвалила рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусі в своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і Латвійське агентство цивільної авіації. Знаю, що і Міжнародна організація цивільної авіації запросила всю інформацію від перевізників і країн-операторів. У найближчі дні, очевидно, будуть винесені конкретні рекомендації з цього питання", - сказав міністр.

Він упевнений, що рішення влади Білорусі буде мати наслідки для неї.

Про ситуацію навколо Протасевича читайте у статті "Спецоперація «Протасевич». Як Лукашенко змусив сісти літак з ексголовредом «NEXTA»" (рос.)

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