Власник медіахолдингу WarnerMedia планує об'єднати його з Discovery

Угода посилить позиції компанії проти Netflix и Disney на ринку стримінгу.

Компанія AT&T веде переговори про об'єднання медіахолдингу WarnerMedia з Discovery.

Про це пишуть американські видання Bloomberg і CNBC.

Об'єднана компанія буде торгуватися на біржі, а володіти нею будуть спільно AT&T и Discovery. Така угода повинна посилити позиції проти конкурентів на ринку стримінгу - Netflix и Disney.

Угоду ще не фіналізовано, і в AT&T і Discovery відмовилися її коментувати.

Ринкова капіталізація Discovery оцінюється у 16 млрд доларів, а її вартість (enterprise value) - 30 млрд доларів. Холдинг WarnerMedia дорожчий, у 2018 році AT&T купила його за 85 млрд доларів (тоді він називався Time Warner). Тому акціонери AT&T матимуть більшу частку в об'єднаній компанії.

WarnerMedia володіє каналами CNN, HBO, Cartoon Network, TBS, TNT і компанією з виробництва фільмів Warner Bros. Студія Discovery контролює канали Discovery, HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet.