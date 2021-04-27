Результати дослідження Інституту Горшеніна показали, що українці є прихильниками екологізації енергетики, - Мальований

Те, що переважна більшість українців підтримують перехід до альтернативних джерел енергії навіть за умови зростання комунальних тарифів, є важливим маркером для керівництва держави. Про це заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований під час презентації дослідження Інституту Горшеніна та Фонду Фрідріха Еберта "Екологічні аспекти енергетики".

“60% опитаних підтримують перехід до альтернативних джерел енергії навіть за умови зростання комунальних тарифів. Це переважна більшість українців і для керівництва держави це є маркером настроїв і екологічним маркером. Так, видобуток нафти, газу та вугілля є однією з найбільш загрозливих для довкілля сфер, де порушення може призвести до багатомільйонних збитків, ознак екологічних небезпек і катастроф. Наприклад, минулого року екологічна інспекція під час заходів у частині видобутку надр нарахувала збитків державі на суму понад 800 мільйонів гривень. Україна, приєднавшись до Паризької угоди, поставила ціль — згортання видобутку вугілля, поетапне закриття шахт. До 2030 року має на 30% зрости виробництво енергії з відновлювальних джерел. І результати дослідження демонструють, що ми рухаємося у вірному напрямку", - зазначив він.

Мальований додав, що ще одна поставлена ціль — збільшення до 2030 року відновлювальних джерел енергії у роботі ТЕЦ до 18%.

"Обсяги виробництва енергії на основі біопалива мають збільшитися до 30%. Відповідно, генерація вугільних ТЕЦ має збільшитися до 13%. Це амбітне і складне завдання, яке взяла на себе держава. Результати соціологічних опитувань показали, що українці є прихильниками екологізації енергетики. І я впевнений, що курс, який тримають в останні роки і уряд, і Верховна Рада, дасть можливість досягти результатів і виконати завдання, які поставила собі Україні в рамках європейського екологічного курсу”, - сказав голова Державної екологічної інспекції.

На думку співзасновника проєкту SaveEcoBot Артема Романюкова, не слід взагалі протиставляти екологізацію та економічне зростання.

“Дихотомія "Економіка чи екологія" здається мені хибною. Світовий тренд зараз такий, що гроші йдуть в low-carbon технології. Тобто нормальний сучасний інвестор не йде в технологію, яка генерує парникові гази або забруднює навколишнє середовище. Це тренд, який триває десятиліття, як мінімум”, - підкреслив експерт.

Повний звіт за результатами дослідження "Екологічні тренди в Україні: погляд громадян" дивіться за посиланням.

Дослідження "Екологічні тренди в Україні: погляд громадян»"було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.