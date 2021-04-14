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Курс біткоїну вперше піднявся вище $64 тисяч

Ціна росте на фоні IPO криптобіржі Coinbase.

Курс біткоїну вперше піднявся вище $64 тисяч
Фото: EPA/UPG

Курс біткоїну у середу, 14 квітня, вперше піднявся вище позначки у 64 тисячі доларів.

Новий виток подорожчання найвідомішої криптовалюти пов'язують з первинним публічним розміщенням акцій найбільшої американської криптобіржі Coinbase, пише Bloomberg. Вона вийде на IPO сьогодні, розміщення відбудеться на біржі Nasdaq.

"Криптокомпанія, що виходить на IPO, - це видатний момент. Подібні кроки дозволяють споживачам безпечніше почуватися з криптовалютою і в кінцевому підсумку підіймають довіру до цієї сфери", - пояснив агентству гендиректор криптогаманця Zumo Нік Джонс.

Станом на 10:00 за київським часом вартість біткоїнів сягнула $64,6 тис. доларів, підскочивши за добу на 6%.

Ринкова капіталізація біткоїну вже перевищує 1,2 трлн доларів.

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