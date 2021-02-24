"Нафтогаз" назвав березневу ціну газу для споживачів

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" назвала ціни на газ для споживачів у березні.

Так, ціна для побутових споживачів у рамках тарифного плану "Місячний" становитиме 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки), повідомляє пресслужба компанії.

Для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний" у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" як постачальник «останньої надії» (ПОН) також забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника, щоб ці споживачі не залишитися без газу, поки не виконають перехід до нової газопостачальної компанії. Ціна на газ для клієнтів ПОН у березні - 6,99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - сказано в повідомленні.

Нині газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 300 тис. клієнтів.

"Лише у січні та лютому цього року майже 150 тис. домогосподарств опинилися без постачальника – клієнтів у Мелітополі та Мелітопольському районі (Запорізька область), Лубнах та Лубенському районі (Полтавська область), Коростишеві та Коростишівському районі (Житомирська область) тимчасово обслуговує ПОН (ГК «Нафтогаз України»)", - додали у компанії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років.