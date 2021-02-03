У Космолоті розповіли про особливості онлайн-казино

Команда ведучого онлайн-казино України підготувала ряд рекомендацій для початківців геймерів і розповіла про асортимент онлайн-казино, нюанси введення/виведення коштів.

Інформація для новачків

Одна з головних переваг онлайн казино Космолот для тих, хто грає вперше — можливість спробувати свої сили в грі абсолютно безкоштовно. Тестовий режим не вимагає реєстрації, а якщо в ході гри в Hot Hot Fruit, 20 Dazzling Hot, 40 Burning Hot 6 Reels, Supreme Hot, Hot Sync, Hot Party у гравця закінчуються віртуальні гроші на депозиті, виправити ситуацію допоможе просте оновлення сторінки браузера з запущеної грою.

Фахівці рекомендують переходити до реєстрації та грі на гроші тільки після того, як виникне впевненість, що ігровий процес повністю під контролем.

Каталог ігор

Космолот відрізняється значним асортиментом азартних ігор. В каталозі онлайн-казино їх більш 1400. Всі ігри, представлені на сайті, можна розділити на такі категорії:

● Класичні барабанні автомати з кількістю ліній від однієї до трьох (є варіанти і з більшою кількістю ліній) і інтуїтивно зрозумілим ігровим процесом, який ні у кого не викликає ускладнень. До найпопулярніших автоматів варто віднести Hot Honey 22 VIP, Hot Hot Fruit, 40 Hot & Cash, 5 Dazzling Hot, Magic Hot.

● Тематичні ігри, присвячені казкам, міфам, широко відомим сюжетам або знаменитостям: Christmas Gift Rush, Vault of Fortune, Jackpot Raiders, Book of Gold: Multichance.

● Ігри в карти — напевно, одна з найулюбленіших категорій у всьому світі. Це блекджек, баккара, покер, створені спеціально для гри онлайн.

● Звичайно, жодне онлайн-казино не обходиться без рулетки. Кілька варіантів гри, представлених на сайті, відрізняються правилами і можливостями.

● Живі ігри для тих, хто вважає за краще випробовувати долю з реальними суперниками. У них неможливо грати в тестовому режимі, а грою керує круп'є, для комунікації з яким використовується відео-конференція та ігровий чат.

Як поповнювати рахунок і виводити виграш

Поповнити ігровий рахунок можна на суму від 50 гривень, якщо для цього використовується банківська карта, Приват24, мобільний оператор або електронний гаманець.

Мінімальний поріг виведення коштів — 300 гривень. Гранична сума, яку можна зняти за результатами ігрового дня — 30 тисяч, тижня — 150 тисяч. Ліміт на місяць — 750 тисяч гривень.