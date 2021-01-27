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Постачальники оприлюднил ціни на газ на лютий

Пропозицій нижче граничної ціни - 6,99 грн за кубометр - одразу сім.

Постачальники оприлюднил ціни на газ на лютий
Фото: Depositphotos/fotogray

Майже всі газопостачальні компанії протягом вівторка 26 січня оприлюднили свої ціни на лютий. Згідно з рішенням уряду, вони не мали перевищувати 6,99 грн за кубометр.

Про це повідомляє "ГазПравда".

Станом на ранок середи лютневі цінники оприлюднили понад 50 компаній, пропозицій нижче граничної ціни - одразу сім.

Зокрема, постачальник Megawatt запропонував ціну 6,79,  "Нафтогаз України" - 6,86, "Агросинтез Трейдінг" - 6,88, Енергетичнi ресурси України – 6,90, "Газ АП" - 6,94, Волиньелектро Збут – 6,97, а ETG.UA – 6,98 грн за кубометр.

При цьому компанії навіть попри граничну ціну змагалися між собою за найнижчу пропозицію. Адже Megawatt спочатку виставив цінник у 6,88 грн за кубометр, але згодом знизив його до 6,79,  після оприлюднення ціни Нафтогазом.

Решта постачальників, які оприлюднили ціну станом на вечір вівторка, (зокрема й регіональні газзбути, афілійовані з облгазами) запропонували 6,99 грн за кубометр.

Зазначимо, що газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Нагадаємо, уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна діятиме не довше ніж до 31 березня. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років.

 

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