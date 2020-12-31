Кабмін вперше підписав угоди про розподіл видобутку газу з переможцями аукціонів

Шмигаль зазначив, що підписання угод про розподіл продукції є надзвичайно важливим кроком для енергонезалежності та енергетичної самодостатності України.

Кабінет міністрів вперше підписав угоди про розподіл продукції на семи нафтогазових ділянках із переможцями відкритих та прозорих аукціонів.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Вперше Уряд підписує угоди про розподіл продукції на семи газоносних ділянках із переможцями відкритих та прозорих аукціонів. Це надзвичайно успішний кейс, який дасть можливість залучити щонайменше 12 млрд грн у видобуток газу", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд підписав угоди про розподіл продукції на 7 ділянках: Софіївська, Угнівська, Балаклійська, Іванівська, Зінківська, Бузівська, Берестянська. Конкурси на укладення відповідних угод відбулись у 2019 році.

Шмигаль також зазначив, що підписання угод про розподіл продукції є надзвичайно важливим кроком для енергонезалежності та енергетичної самодостатності, оскільки розробка цих родовищ допоможе суттєво наростити видобуток газу.

"Держава, крім інвестицій, отримає сотні нових високооплачуваних робочих місць, значну частку від видобутого ресурсу та суттєві податкові надходження", - сказав прем'єр.

Відповідно до документів, Україна на визначений строк передає право приватному інвестору на проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на конкретній ділянці. Інвестор зі свого боку бере зобов’язання за свій рахунок виконати доручені роботи з наступною компенсацією витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет Міністрів на засіданні затвердив тексти договорів семи угод про розподіл продукції (УРП) для видобутку вуглеводнів в Україні.

Як повідомлялося, у липні 2019 року уряд схвалив результати УРП-конкурсів із дев'яти вуглеводневих ділянок: "Укргазвидобування" (УГВ) в союзі з канадською Vermilion здобуло перемогу з Балаклійської та Іванівської ділянок, "УГВ" - з Берестянської та Бузівської, "Укрнафтобуріння" - з Русанівської, американська Aspect Energy - з Варвинської, "ДТЕК" - із Зінківської, "Гео Альянс" - із Софіївської, "Західнадрасервіс" - із Угнівської.

Водночас у листопаді 2020 року канадська Vermilion вирішила не брати участі в проектах через суттєве зниження цін на газ і нафту порівняно з 2019 роком, пандемію коронавірусу та глобальний економічний спад.