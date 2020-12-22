Україна вперше виставили на електронні торги золотоносну ділянку

Державна служба геології та надр вперше виставила на електронний аукціон золотоносну ділянку. Загалом інвесторам пропонується викупити 13 ділянок з покладами руд золота, марганцю, а також бурштину, підземних вод, опоки та каоліну.
Про це інформує пресслужба Держгеонадр.
Аукціон відбудеться 23 грудня в системі "Прозорро.Продажі" в режимі реального часу.
На торги виставили Жовтоводську площу (Дніпропетровська область). Її площа становить понад 1000 га. На ній визначені ресурси руди та промисловий вміст золота й ніобію (супутньої корисної копалини).
"Ділянка пропонується інвесторам для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки терміном на 5 років. Стартова вартість лоту 4,48 млн грн", - сказано в повідомленні.