Круглий стіл пройде в онлайн-форматі на youtube-каналі LB.TV.

8 грудня (вівторок) 2020 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Реформування глобальних фінансів: пошук оптимальних шляхів у нестабільній системі».

Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

Питання до обговорення:

1. Чому відбуваються фінансові кризи в сучасному світі? Яким чином запобігти їх поширенню та руйнівним ефектам?

2. Аналіз провалів фінансових ринків та їх роль у виникненні фінансових криз.

3. Борги та економічний розвиток: переваги та застереження щодо державного регулювання фінансових ринків.

4. Системні вади конструкції єврозони та надмірні обсяги непродуктивних перетоків капіталу.

5. Напрями реформування банківського сектору у нестабільній системі.

6. Антикризове регулювання в Україні та роль бюджетних механізмів. Антикризові важелі проекту бюджету на 2021 рік.

Учасники круглого столу:

- Сергій Марченко, Міністр фінансів України (Київ, Україна);

- Едеір Тернер, британський вчений, Голова Комісії з фінансових послуг до 2013 р., архітектор виходу Великої Британії із глобальної фінансової кризи, автор книги «Між боргом і дияволом: гроші, кредит і реформування глобальних фінансів» (Лондон, Велика Британія)

- Віталій Ломакович, засновник Growford Institute, член Ради Національного банку України 2014-2015 років (Київ, Україна)

Модератор: Мирон Василик, директор з питань міжнародного співробітництва Growford Institute.

Круглий стіл пройде в онлайн-форматі на youtube-каналі LB.TV. У чаті трансляції на youtube буде можливість поставити запитання спікерам.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Growford Institute та Інстітут Горшеніна є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка). Тел: (044) 230 49 62