Українські митники пройдуть навчання у британського експерта з ООН

В Україну прибуде місія Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН). Вона пройде в рамках Глобальної програми щодо боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї. Ця програма передбачає контроль та регулювання цієї галузі, а також міжнародне співробітництво та обмін інформацією.

Представником місії УНЗ ООН в Україні стане Філіп Джонсон, колишній митний офіцер Великобританії. Він відвідає Держмитслужбу, місця міжнародного поштового обміну операторів, включно з митною зоною «Росан», яка входить до глобальній групи компаній Meest, а також Київську та Галицьку митниці.

У рамках візиту Філіп Джонсон поділиться власним досвідом та надасть рекомендації українським митникам щодо боротьби з незаконним переміщенням вогнепальної зброї через міжнародні поштові та кур'єрські відправлення. А також — оцінить потреби Держмитслужби в залученні відповідної міжнародної технічної допомоги.

«В Україні питання незаконного переміщення зброї залишається актуальним. Зараз багато країн переймаються цією проблемою, і я переконаний, що українські спеціалісти мають знаходитися в єдиному інформаційному полі з іноземними колегами. Такі програми йдуть державі лише на користь», — зазначає президент глобальної групи компанії Meest, куди входить оператор «Росан», Ростислав Кісіль.